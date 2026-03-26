Neuer Genuss-Hotspot in Perchtoldsdorf: dasEis eröffnet in der Wiener Gasse

Zur feierlichen Eröffnung des neuen Standorts von dasEis in der Wiener Gasse in Perchtoldsdorf gratulierten Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht sowie Bürgermeisterin Andrea Kö den Inhabern Ulrike und Peter Reinbacher herzlich.

Der neue Standort bringt frischen Wind in die Wiener Gasse und erweitert das kulinarische Angebot. Die zahlreichen Gäste konnten sich bereits vor Ort von der Qualität und Vielfalt der Eisspezialitäten überzeugen.

„Der neue Standort von dasEis ist ein weiterer Schritt zur Belebung der Wiener Gasse und unterstreicht die Attraktivität Perchtoldsdorfs als Genuss- und Begegnungsort“, so Fürndraht.

Linktipp: www.daseis.at