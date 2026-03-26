Neuer Handyshop am Hauptplatz: PhoneUp eröffnet in Schwechat

Mit PhoneUp bereichert seit Kurzem ein neuer Handyshop den Schwechater Hauptplatz. Im Rahmen eines Betriebsbesuchs hieß Außenstellenleiter Mario Freiberger Inhaber Cesim Yildiz herzlich in der regionalen Unternehmerlandschaft willkommen.

Der Unternehmer ist seit 2006 im Mobilfunkbereich tätig und betreibt seit 2010 erfolgreich eine Reparaturstelle. Das Angebot in Schwechat umfasst Handy-Reparaturen aller Art sowie den An- und Verkauf von Mobiltelefonen, Displayschutz, Zubehör, Wertkarten und weitere Serviceleistungen. Persönliche Beratung und Service stehen dabei im Mittelpunkt.

Mario Freiberger wünschte dem neuen Betrieb viel Erfolg und zahlreiche zufriedene Kunden am Standort Schwechat.