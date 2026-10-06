Neuer Imbiss mit regionalem Schwerpunkt im Betriebsgebiet Brunn am Gebirge

Einen ebenso schmackhaften wie regional verwurzelten Beitrag zur kulinarischen Vielfalt im Bezirk bietet der neue Imbissstand von Markus Pallanits im Betriebsgebiet Brunn am Gebirge. Bei einem Betriebsbesuch informierten sich WK-Mödling Obmann Martin Fürndraht und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller über das Angebot und die Unternehmensidee.

Der Imbissstand hat von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und setzt bewusst auf hochwertige Zutaten aus der Region. Auf der Speisekarte finden sich unter anderem Würstel, Leberkäse-Langos, Grillgemüse, süße Crêpes sowie gegrillte Ciabattas in verschiedenen Variationen.

Besonderen Wert legt Markus Pallanits auf die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten. Damit werden regionale Wertschöpfungsketten gestärkt und kurze Transportwege gefördert.

„Mit seinem neuen Imbissstand zeigt Markus Pallanits, wie regionale Qualität, Unternehmergeist und Kundennähe erfolgreich kombiniert werden können. Solche Initiativen bereichern den Wirtschaftsstandort und schaffen attraktive Angebote für Beschäftigte und Besucher des Betriebsgebietes“, betonte WK-Mödling Obmann Martin Fürndraht.

Auch Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller zeigte sich vom Konzept überzeugt: „Der Fokus auf regionale Produkte und die Zusammenarbeit mit heimischen Betrieben sind ein schönes Beispiel dafür, wie Unternehmertum und Verantwortung für die Region Hand in Hand gehen“.