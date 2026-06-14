Neuer Masseurbetrieb „lockerbleiben“ im vieldynamik space eröffnet

Zur Eröffnung begrüßten Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vizebürgermeister Michael Schamann, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka, WIFI NÖ Regionalmanager Erich Stratjel sowie das Team des Stadtmarketings Mistelbach den Unternehmer und wünschten ihm für seinen neuen Standort viel Erfolg.

Andreas Wolf Eger verfügt über rund 20 Jahre Berufserfahrung und ist seit vielen Jahren erfolgreich selbstständig tätig. Nach seiner Übersiedlung nach Staatz hat er nun mit seinem Betrieb auch in Mistelbach einen neuen Standort eröffnet. Unter dem Motto „lockerbleiben“ steht dabei der Mensch in seiner Gesamtheit im Mittelpunkt.

Das Leistungsangebot umfasst die Bereiche Entspannung, Massage und Therapie. Ziel der Behandlungen ist es, Blockaden zu lösen, akute und chronische Schmerzen zu lindern und ein ausgeglichenes körperliches und seelisches Wohlbefinden zu fördern. Der erfahrene Heilmasseurin und gewerbliche Masseur arbeitet dabei TCM-orientiert und verfolgt eine ganzheitliche Betrachtungsweise, bei der nicht ausschließlich einzelne Beschwerden, sondern der gesamte Mensch und dessen individuelle Lebenssituation berücksichtigt werden.

Zu seinen besonderen Schwerpunkten zählen die Behandlung von Beschwerden des Bewegungsapparates, Maßnahmen zum Stressabbau sowie Anwendungen zur Entspannung und Regeneration. Sein Anspruch ist es, die Lebensqualität seiner Kundinnen und Kunden spürbar und nachhaltig zu verbessern. Der Leitsatz „Für mehr Lebensqualität – spürbar und nachhaltig“ beschreibt die Philosophie seines Unternehmens treffend.

Die Vertreter der Stadtgemeinde und der Wirtschaftskammer zeigten sich erfreut über die Neuansiedlung und betonten die Bedeutung qualitätsvoller Gesundheits- und Dienstleistungsangebote für die positive Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Mistelbach.

Nähere Informationen: www.lockerbleiben.at