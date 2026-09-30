Neuer Mittelpunkt am Mistelbacher Hauptplatz

Mit dem neuen Café und Restaurant „Mittelpunkt Mistelbach“ gibt es seit Mitte September, ein neues gastronomisches Angebot am Hauptplatz. Gastronomin Isolde Gartner und Koch Willibald Kordasch haben in den Räumlichkeiten des ehemaligen griechischen Restaurants ein Lokal geschaffen, das klassische Kaffeehauskultur mit moderner Gastronomie verbindet.

Zahlreiche Gäste und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und dem Mistelbacher Stadtleben nutzten die Gelegenheit, das neue gastronomische Angebot kennenzulernen. Unter den Gästen waren Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vizebürgermeister Michael Schamann, MIMA-Geschäftsführer Benedikt Miksch sowie Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger.

Hinter dem neuen Lokal stehen zwei erfahrene Persönlichkeiten aus der Mistelbacher Gastronomie: Isolde Gartner und Willibald Kordasch führen den „Mittelpunkt Mistelbach“ gemeinsam als KOGA OG mit jeweils 50 Prozent Beteiligung. Isolde Gartner bringt jahrzehntelange Erfahrung aus unterschiedlichen gastronomischen Stationen mit. Nach Tätigkeiten beim Polizei-Sportverein Kaisermühlen, im Restaurant Seeblick in Wien, im Gasthaus Hörersdorf, im Gasthaus Paasdorf und in der Eggersdorfer Stub'n führte sie zuletzt das Café „Zeitlos“ im MAMUZ Museum Mistelbach. Dieses übergab sie Ende August an neue Betreiber, um sich nun ihrem nächsten gastronomischen Projekt zu widmen.

Mit dem „Mittelpunkt Mistelbach“ hat Isolde Gartner mittlerweile bereits ihr siebentes Lokal eröffnet. „Ich bin ein Wanderbursch“, meinte die Gastronomin bei der Eröffnung und machte deutlich, dass sie trotz ihres bereits möglichen Ruhestands der Gastronomie treu bleibt. „Gastronomie ist mein Hobby“, so Isolde Gartner, die weiterhin mit viel Leidenschaft als Wirtin tätig sein möchte.

An ihrer Seite steht mit Willibald Kordasch ein langjähriger Wegbegleiter. Seit sieben Jahren begleitet er Isolde Gartner als Koch und unterstützt sie nun auch bei der Umsetzung des neuen Projekts. Das gastronomische Konzept setzt auf eine Verbindung von klassischer Kaffeehauskultur und modernen Ideen. Angeboten werden Frühstück, warme Mittagsgerichte sowie Kuchen und Kaffee am Nachmittag. Damit soll der „Mittelpunkt Mistelbach“ zu einem Ort werden, an dem man sich zu unterschiedlichen Tageszeiten gerne trifft und verweilt.

Ein besonderer Tag:

Für Isolde Gartner war die Eröffnung auch aus persönlicher Sicht ein besonderer Moment. Der „Mittelpunkt Mistelbach“ wurde genau am ersten Todestag ihres verstorbenen Mannes Franz eröffnet. Diese besondere zeitliche Verbindung war eine Idee von Willibald Kordasch.

Ein besonderer Dank gilt der Raiffeisenbank Mistelbach mit Direktor Markus Wirrer und Direktor Ronald Luckner. „Gäbe es die Raiffeisenbank nicht, gäbe es auch das Lokal ‚Mittelpunkt Mistelbach‘ nicht“, betonte Isolde Gartner. Die Raiffeisenbank Mistelbach hat das Grundstück am Hauptplatz erworben und damit die Grundlage für die neue gastronomische Nutzung geschaffen.

Neuer Impuls für den Hauptplatz:

Auch Bürgermeister Erich Stubenvoll zeigte sich bei der Eröffnung erfreut über die neue gastronomische Belebung des Hauptplatzes. Die vergangenen Jahre seien für Isolde Gartner eine „Berg- und Talfahrt der Gefühle“ gewesen. Umso schöner sei es, dass sie nun mit dem „Mittelpunkt Mistelbach“ einen neuen Abschnitt beginne. „Für die Pension bist du zu quirlig – du bist und bleibst mit Leib und Seele Wirtin!“

Der Bürgermeister verwies zudem auf die Bedeutung des neuen Lokals für den Hauptplatz. Ein gutbürgerliches Gasthaus habe dort gefehlt. Durch die Investition der Raiffeisenbank und die Neugestaltung der Räumlichkeiten konnte nicht nur das Lokal neu belebt, sondern auch im hinteren Bereich ein Gastgarten geschaffen werden. Damit eröffnet sich eine zusätzliche Möglichkeit, den Hauptplatz als Treffpunkt und Aufenthaltsort weiter zu stärken.

Auch Willibald Kordasch bedankte sich bei der Raiffeisenbank für die Unterstützung. Ohne diese Voraussetzungen wäre das gemeinsame Vorhaben nicht möglich gewesen. „Wir werden das Beste geben und uns bemühen, alle unsere Gäste immer zufrieden zu stellen“, versprach Willibald Kordasch.