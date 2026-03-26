Neuer Nageldesignbetrieb in Ebergassing eröffnet

In Ebergassing besuchte Außenstellenleiter Mario Freiberger den neu eröffneten Betrieb Alexandra Beliaieva – Nageldesign. Mit der offiziellen Eröffnung erweitert sich das regionale Angebot im Bereich Beauty und Wohlbefinden.

Das Studio bietet einen gemütlichen Rahmen, in dem Kunden Hände professionell pflegen und verwöhnen lassen können. Persönlicher Service und eine angenehme Atmosphäre stehen dabei im Mittelpunkt.

Mario Freiberger hieß die Unternehmerin herzlich in der regionalen Unternehmerlandschaft willkommen und wünschte viel Erfolg für die weitere Entwicklung.