Neuer Nahversorger in Haringsee

Mit der Eröffnung eines neuen Nahversorgers in Haringsee wird ein wichtiger Beitrag zur Versorgung in der Gemeinde geleistet. Unternehmer Lukas Pestuka setzt mit seinem Engagement ein starkes Zeichen für den Standort und die Lebensqualität in der Region. Zur Eröffnung gratulierten Bezirksstellenobmann Andreas Hager und Bezirksstellenleiter Philipp Teufl von der Wirtschaftskammer NÖ - Bezirksstelle Gänserndorf persönlich und wünschen Lukas Pestuka für seinen unternehmerischen Weg viel Erfolg und alles Gute.

© zVg V.l.: Daniel Membier, Josef Schreiner, Ulrike Bauer, Lukas Pestuka, Gerald Geier, Sylvia Dorner, Dieter Dorner, Andreas Hager, Philipp Teufl