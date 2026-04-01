Neuer Schwung in Groß Schönau

Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger besuchte den neuen Inhaber der Pension Bruckner Kajetan Tüchler und seinen Mitarbeiter Benjamin Hofer. Die beiden führen den Traditionsbetrieb fort und wollen ihn zu einem beliebten Ziel für Urlaubsgäste, Schulklassen, Seminargruppen, Firmenweiterbildungen und Naturfreunde im Waldviertel entwickeln.

Die Pension Bruckner verfügt über 27 Zimmer mit insgesamt 100 Betten.

Über die reine Beherbergung hinaus bietet die Pension auch die Rahmenbedingungen für Seminare, Workshops und Firmenfortbildungen. Für gesellige Events sorgen Licht- und Soundanlage..

Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger zeigte sich beeindruckt: „Es ist erfreulich zu sehen, mit wie viel Motivation und unternehmerischem Mut frischer Wind in bestehende Betriebe gebracht wird. Wir wünschen viel Erfolg und begleiten den weiteren Weg selbstverständlich gerne.“

Mit der Neuübernahme der Pension Bruckner wird in Groß Schönau eine wichtige Beherbergungsstätte mit viel Potenzial erhalten – und zugleich ein Zeichen für die positive Entwicklung des regionalen Tourismus gesetzt.

https://pension-bruckner.at