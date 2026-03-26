Neuer Spielraum Wolkelino am Alanovaplatz in Schwechat eröffnet

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs war Außenstellenleiter Mario Freiberger beim neu eröffneten Spielraum Wolkelino am Alanovaplatz zu Gast. Dabei verschaffte er sich einen Eindruck vom liebevoll gestalteten Kinderpartyraum und Eltern-Kind-Café.

Wolkelino bietet eine kindgerechte, ruhige Umgebung für freies und kreatives Spielen. Das Angebot reicht von Kindergeburtstagen und exklusiven Feiern bis hin zu Playdays mit verschiedenen Spielstationen, Bällebad und gemütlichen Sitzmöglichkeiten für Kinder und Eltern.

Die neuen Inhaber, Sabina und Ermin Mulaibisevic, wurden herzlich in der regionalen Unternehmerlandschaft willkommen geheißen. Mag. Freiberger wünschte der Familie viel Erfolg und zahlreiche fröhliche Momente am neuen Standort.