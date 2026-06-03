Neuer Treffpunkt in Hohenberg - Astrid Salzer eröffnet Café Schuh

Das Café Schuh hat unter der Leitung von Astrid Salzer neu eröffnet und präsentiert sich mit einer vielseitigen, ansprechend gestalteten Auswahl.

Im Mittelpunkt stehen umfangreiche Frühstücksangebote, ganztägig verfügbare Snacks sowie erfrischende Eisvariationen, die zum Verweilen einladen.

Damit schafft das Café einen neuen, gemütlichen Treffpunkt für Genuss und geselliges Miteinander im Herzen von Hohenberg.

© Otto Baburek V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Astrid Salzer und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner.



