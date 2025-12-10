Neueröffnung McDonalds Melk

Die WKNÖ-Bezirksstelle Melk lud am 5. Dezember zu einer exklusiven Vorab-Veranstaltung anlässlich der Neueröffnung des neuen McDonald’s Restaurants in Melk ein. Noch vor dem offiziellen Startschuss hatten die Gäste die besondere Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des modernen Schnellgastronomiebetriebs zu werfen. WKNÖ-Bezirkstellenobfrau Karin Rosenberger und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer begrüßten die zahlreich erschienen Gäste. Sie berichteten über aktuelle Themen, bevorstehende Veranstaltungen sowie über Unterstützungs- und Serviceangebote der WKNÖ-Bezirksstelle Melk.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der erfolgreiche Franchisenehmer Wolfgang Heindl mit seiner Gattin Barbara, der den Besucherinnen und Besuchern spannende Einblicke in die Entstehung und den Betrieb des neuen Standorts gewährte. Von der Planung des Restaurants über innovative Küchentechnologien bis hin zu modernen Servicekonzepten – die Gäste erfuhren aus erster Hand, wie ein zeitgemäßes McDonald’s Restaurant heute funktioniert und welchen Beitrag es zur regionalen Wirtschaft und Beschäftigung leistet.

Neben dem informativen Programm bot der Abend eine hervorragende Gelegenheit zum Netzwerken. Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region nutzten die Veranstaltung, um bestehende Kontakte zu pflegen und neue Kooperationen anzubahnen. Mit der feierlichen Eröffnung des neuen Restaurants setzt McDonald’s ein weiteres Zeichen für die wirtschaftliche Stärke der Region Melk und bietet künftig einen modernen Treffpunkt für Familien, Berufstätige und Gäste aus Nah und Fern.