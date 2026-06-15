Neueröffnung Nah&Frisch-Lebensmittelgeschäft in Sitzendorf

In Sitzendorf gibt es erfreuliche Nachrichten für die Nahversorgung: Das Lebensmittelgeschäft öffnet wieder seine Türen. Mit Sabine Hengstberger übernimmt eine engagierte Unternehmerin, die in der Region bestens bekannt ist, den Nah & Frisch Betrieb. Als Friseurmeisterin, Kosmetikerin, Gastwirtin und Vermieterin von Ferienapartments beweist sie seit Jahren, wie vielseitig und tatkräftig Unternehmertum vor Ort gelebt werden kann.

Sabine Hengstberger ist in Sitzendorf aufgewachsen und tief mit ihrer Heimatgemeinde verbunden. Die Nachricht, dass das bisherige Lebensmittelgeschäft schließen würde, ließ sie nicht los. Auslöser war ein Gespräch in ihrem Friseursalon: Eine Kundin erzählte ihr, dass sie künftig ihre Tochter bitten müsse, Einkäufe aus der nächstgrößeren Stadt mitzubringen. Für Sabine Hengstberger war schnell klar, dass diese Entwicklung für viele Menschen im Ort eine große Belastung bedeuten würde.

„Mir war sofort klar, dass wir in Sitzendorf ein Lebensmittelgeschäft brauchen. Gerade für ältere Menschen, Familien und all jene, die nicht einfach schnell in den nächsten Ort fahren können, ist Nahversorgung ein echtes Stück Lebensqualität“, betont Sabine Hengstberger. „Ich habe nicht lange überlegt, sondern entschieden, anzupacken und eine Lösung zu schaffen.“

Besonders wichtig war der Unternehmerin auch, dass das Geschäft von Mitarbeiterinnen betreut wird, die sie seit vielen Jahren kennt und denen sie voll vertraut. Damit setzt sie nicht nur auf Kontinuität, sondern auch auf persönliche Nähe und Verlässlichkeit – Werte, die gerade in kleinen Gemeinden von unschätzbarem Wert sind.

Ursprünglich wollte sich Sabine Hengstberger lediglich um den Zigarettenautomaten bewerben – am Ende wurde daraus die Wiedereröffnung eines ganzen Lebensmittelgeschäfts. „Wenn man sieht, dass etwas für den Ort wichtig ist, dann sollte man nicht zögern, sondern handeln“, sagt sie. Mit ihrem Einsatz setzt sie ein starkes Zeichen für Unternehmergeist, Zusammenhalt und Lebensqualität in Sitzendorf.