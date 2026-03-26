Neueröffnung Tornado Dienstleistungen in Rannersdorf

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs war Außenstellenleiter Mario Freiberger in Rannersdorf beim Familienbetrieb Tornado Dienstleistungen – Entrümpelung, Umzug & Transport zu Gast. Dabei hieß er die Familie Ametovic herzlich in der regionalen Unternehmerlandschaft willkommen.

Seit August 2025 erfüllt sich die Familie mit der Gründung des eigenen Unternehmens einen lang gehegten Traum. Der Betrieb wird gemeinsam mit viel Engagement, Erfahrung und Teamgeist geführt: Während Herr Ametovic für Organisation und praktische Umsetzung verantwortlich ist, übernimmt seine Frau Planung, Kommunikation und die Koordination im Hintergrund. Zusätzliche Motivation liefern dabei auch die jüngsten Familienmitglieder.

Mario Freiberger zeigte sich vom Einsatz der Unternehmerfamilie beeindruckt und wünschte viel Erfolg für die weitere Entwicklung.