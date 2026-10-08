Neues Bestattungsunternehmen eröffnet in Klosterneuburg

Mit der Eröffnung von Bestattung Himmelblau gibt es in Klosterneuburg nun ein weiteres Bestattungsunternehmen. Dadurch haben Familien künftig mehr Möglichkeiten, eine Bestattung nach ihren persönlichen Wünschen zu gestalten.

Neben klassischen Bestattungsleistungen setzt Bestattung Himmelblau auch auf Veranstaltungen wie „Erzähl mir vom Tod“ oder gemeinsames Sargbemalen. Damit sollen die Themen Tod und Trauer offen angesprochen und stärker in das gesellschaftliche Leben eingebunden werden.

Anlässlich eines Eventtags besuchten WK-Obmann Markus Fuchs und STR Leopold Spitzbart das Unternehmen und begrüßten es offiziell am Standort Klosterneuburg.

Weitere Infos unter: www.bestattung-himmelblau.at