Neues Café-Restaurant in Winzendorf eröffnet
Winzendorf
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Aktualisiert am 12.05.2026
In Winzendorf hat das Café-Restaurant Sirtaki neu eröffnet und bringt griechische Küche in die Gemeinde. Das Lokal in der Wiener Neustädter Straße setzt auf mediterrane Spezialitäten und gemütliche Atmosphäre.
Mit dem „Sirtaki“ gewinnt Winzendorf nicht nur ein neues Restaurant, sondern auch einen sozialen Treffpunkt, der kulinarische Vielfalt in die Region bringt und das Ortsleben weiter belebt.