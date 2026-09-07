Neues Nächtigungsangebot in Gmünd: Harabruck Apartments eröffnet moderne Zimmer

Mit den neuen Harabruck Apartments erweitert Unternehmer Andreas Weber das Nächtigungsangebot in Gmünd um eine moderne, flexible und komfortable Unterkunftsmöglichkeit. Das Angebot richtet sich an Kurzzeitgäste ebenso wie an Personen, die einen längeren Aufenthalt – bis hin zum Long Stay – planen.

Besonders praktisch ist der unkomplizierte Check-in direkt vor Ort: Auch ohne vorherige Online-Buchung können Gäste am Counter prüfen, ob ein Zimmer frei ist, dieses buchen und nach Hinterlegung der Kreditkarte die Zugangskarte als Zimmerschlüssel erhalten.

Die hell und gemütlich eingerichteten Zimmer verfügen über ein bequemes Bett, ein kleines Sofa, Dusche und WC sowie eine Küchennische mit Kochplatte, Geschirrspüler, Geschirr und Kaffeemaschine. Damit bieten sie sowohl für kurze Nächtigungen als auch für längere Aufenthalte ein hohes Maß an Komfort und Unabhängigkeit.

Auch die Lage überzeugt: Bahnhof und Busbahnhof sind in rund fünf Minuten zu Fuß erreichbar. Für Radfahrerinnen und Radfahrer steht ein eigener Fahrradraum zur Verfügung; auf Wunsch kann Frühstück mitgebucht werden.

Beim Betriebsbesuch machten sich Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber und Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Gmünd Katharina Schwarzinger ein Bild vom neuen Angebot. Sie zeigten sich erfreut über die zusätzliche Nächtigungsmöglichkeit und betonten, dass die HA Appartments eine wertvolle Bereicherung für Gmünd, die Gäste der Region und den Wirtschaftsstandort darstellen.

Die Vertreterinnen der WK Gmünd wünschten dem seit Jahrzehnten erfolgreich selbstständigen Unternehmer Andreas Weber für sein neues Projekt alles Gute und weiterhin viel Erfolg.