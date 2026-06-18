Neues Pilatesstudio in der Agnesstraße

"Mit MEL PILATES habe ich mir den Traum erfüllt, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen jeden Alters durch bewusste Bewegung ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden nachhaltig stärken können. In meinem Studio in Klosterneuburg biete ich Pilates-Mattenstunden in Kleingruppen sowie Training auf den Pilates-Geräten an. Als zertifizierte Pilates-Trainerin begleite ich meine Kundinnen und Kunden mit viel persönlicher Betreuung und einem ganzheitlichen Ansatz. Pilates ist für mich weit mehr als ein Workout – es ist eine ganzheitliche Trainingsmethode, die Kraft, Beweglichkeit und Körperbewusstsein fördert und Menschen dabei unterstützt, sich in ihrem Körper stark, beweglich und wohlzufühlen", so die Jungunternehmerin Melanie Czok.

Zur gelungenen Eröffnung des Pilates Studios in der Agnesstraße 37 gratulierten WK-Obmann Markus Fuchs sowie Franziska Fuchs (Frau in der Wirtschaft) und überreichten gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Maria Theresia Eder eine Urkunde.

www.melpilates.at