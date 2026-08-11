Neues Studio eröffnet: Fokus auf moderne Fußgesundheit und höchste Qualität

Mit einem feierlichen Festakt eröffneten Erich Kugelgruber und Lisa Tober Ende Juli ihr neues Studio in Erlauf. Zahlreiche Gäste aus Familie, Wirtschaft und Politik nutzten die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen.

Zu den Ehrengästen zählten Bürgermeister Franz Engelmaier sowie Cornelia Schrammel, stellvertretende Innungsmeisterin der Landesinnung für Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Beide gratulierten den Inhabern zum erfolgreichen Start.

Das Angebot des Studios umfasst unter anderem Fußpflege, Maniküre, Nagelprothetik und Kaltplasmatherapie. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der podologischen Betreuung und der individuellen Behandlung von Fußbeschwerden. „Der Mensch und sein Wohlbefinden stehen bei uns im Mittelpunkt“, betonte Erich Kugelgruber.

Lisa Tober hob die Bedeutung der Podologie hervor: Podologinnen und Podologen seien bei vielen Fußproblemen die erste Anlaufstelle und arbeiten bei Bedarf eng mit Ärztinnen und Ärzten zusammen.

Bei sommerlichen Temperaturen klang die Eröffnung in geselliger Atmosphäre aus. Für die Bewirtung sorgte das Team der eventmühle GmbH rund um Marcel Wondraczek. Mit dem neuen Studio setzen Lisa Tober und Erich Kugelgruber auf Qualität, Fachkompetenz und persönliche Betreuung für die Region.