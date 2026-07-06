Neues Vorstandsteam: mit Zuversicht und neuen Impulsen für das Stadtmarketing

Im Rahmen der Generalversammlung des Vereins Stadtmarketing Mödling wurde ein neues Vorstandsteam gewählt, das ab sofort die Verantwortung für die weitere Entwicklung des Vereins übernimmt.

Die kommenden Jahre sollen ganz im Zeichen einer positiven Weiterentwicklung der Stadt Mödling stehen.

Ziel ist es, die Attraktivität Mödlings als Wirtschafts-, Kultur-, Einkaufs-, Erlebnis- und Lebensraum weiter zu stärken und gemeinsam mit Handel, Gastronomie, Dienstleistungsbetrieben, Kulturinstitutionen, Vereinen und der Stadt neue Ideen und Projekte zu verwirklichen.

Die Herausforderungen für Städte und Gemeinden haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Umso wichtiger ist es, gemeinsam neue Wege zu gehen, Kräfte zu bündeln und die besondere Attraktivität Mödlings sichtbar zu machen und weiter auszubauen.

Das neue Vorstandsteam steht dafür, dass die Zukunft des Stadtmarketings vor allem in der Zusammenarbeit liegt. Je mehr Unternehmen, Institutionen und engagierte Persönlichkeiten ihre Ideen, Erfahrungen und ihr Netzwerk einbringen, desto erfolgreicher wird die gemeinsame Entwicklung gelingen.

In den kommenden Wochen wird zunächst die geordnete Übernahme der laufenden Agenden und Projekte, wie zum Beispiel das, der beliebten langen Mödlinger Einkaufsnacht erfolgen. Gleichzeitig sollen Gespräche mit Mitgliedern, Partnern und Interessierten geführt werden, um neue Schwerpunkte und Maßnahmen, wie etwa der Ausbau der digitalen Sichtbarkeit für die Zukunft zu entwickeln.

Der Verein versteht sich dabei als offene Plattform für alle, denen die wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Zukunft Mödlings am Herzen liegt.

Das neue Vorstandsteam lädt daher alle Unternehmerinnen und Unternehmer, Betriebe, Institutionen, Vereine und engagierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich aktiv einzubringen und Mitglied des Vereins Stadtmarketing Mödling zu werden.

Die lebendige und erfolgreiche Zukunft unserer Stadt soll durch viele Menschen, die gemeinsam Verantwortung übernehmen und ihre Heimat aktiv und bunt mitgestalten wollen.

Gemeinsam kann viel bewegt – für ein starkes, lebendiges, attraktives und lebenswertes Mödling.