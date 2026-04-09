Neugründung der Melkerin Patricia Hofbauer

Vergangene Woche wurde Martina Hochstöger von Patricia Hofbauer eingeladen, ihren Praxisraum zu besuchen. Die Melkerin begleitet Frauen, die im Alltag viel leisten, Verantwortung tragen und sich selbst dabei oft vergessen.

In ihrer Arbeit verbindet sie Mentaltraining für Klarheit und Fokus mit energetischen Anwendungen für spürbare Entlastung.

In Ihrer Praxis in St. Margarethen/Sierning, zeigt sie Frauen, wie es sich anfühlt, wieder mehr Raum für sich selbst zu haben. Ihre Arbeit öffnet den Zugang zu Ruhe, Klarheit und innerer Stabilität – Qualitäten, die den Alltag leichter, fokussierter und selbstbestimmter machen. Im Mittelpunkt stehen der Mensch und die Ergebnisse: ein entspannter Körper, ein klarer Kopf, tieferes Atmen und spürbare Balance. Wenn innere Stärke zurückkehrt, entstehen neue Möglichkeiten – mehr Energie, mehr Gelassenheit, mehr Präsenz. Ein Leben mit mehr Leichtigkeit, Stabilität und innerer Stärke.

Website: www.mentalresort.at

© Patricia Hofbauer Patricia Hofbauer mit Martina Hochstöger