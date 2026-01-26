Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle St. Pölten im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle St. Pölten wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen im Bezirk bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Hohe Energie- und Arbeitskosten, Bürokratie und Unsicherheiten setzen unsere Unternehmen stark unter Druck. Die Wirtschaft braucht daher verlässliche Rahmenbedingungen, Planbarkeit und eine starke Interessenvertretung. Die Wirtschaftskammer setzt mit dem Reformprozess ‚Aufbruch 2026‘ auf konkrete Veränderungen, mehr Mitgliedernutzen, höhere Effizienz und volle Transparenz. Damit schärfen wir unsere Interessenvertretung, werden lauter auftreten und näher bei den Betrieben sein. Aufbruch heißt die Wirtschaftskammer konsequent an den Bedürfnissen der Unternehmerinnen und Unternehmer auszurichten.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle St. Pölten der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk ist, unterstrich Bezirksstellenobmann Mario Burger: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“





© Tanja Wagner V.l.: Bgm. Friedrich Ofenauer, Matthias Sohner, GR Susanne Binder-Novak, Bezirksstellenobmann Mario Burger, Landtagsabgeordnete Doris Schmidl, Bezirksinnungsmeister Stefan Schinnerl, Julia Schütze, Präsident der WKNÖ Wolfgang Ecker