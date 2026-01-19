Neujahrsauftakt der Bezirksstelle Mödling im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Mödling wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen im Bezirk bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten.

Das bekräftigte WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Steigende Kosten, mehr Bürokratie und wirtschaftliche Unsicherheit belasten viele Betriebe. Für nachhaltiges Wachstum braucht es daher verlässliche Rahmenbedingungen, Planungssicherheit und eine starke Interessenvertretung. Mit ‚Aufbruch 2026‘ hat die Wirtschaftskammer einen Reformprozess gestartet, der auf Effizienz, Transparenz und konkreten Mehrwert für ihre Mitglieder setzt.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Mödling der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk ist, unterstrich Bezirksobmann Martin Fürndraht: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Das vergangene Jahr habe viele Betriebe vor große Herausforderungen gestellt, so der Bezirksstellenobmann. Hohe Kosten, unsichere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Bürokratie sowie der anhaltende Arbeits- und Fachkräftemangel hätten Unternehmen stark gefordert – wirtschaftlich wie persönlich. „Umso mehr verdient es großen Respekt, mit welcher Flexibilität, Innovationskraft und Ausdauer unsere Betriebe diesen Herausforderungen begegnen“, betonte er.

Mit über 10.000 Gewerbebetrieben, mehr als 80.000 Beschäftigten sowie 330 Lehrbetrieben mit rund 1.100 Lehrlingen ist der Bezirk Mödling nicht nur der wirtschaftsstärkste, sondern auch einer der vielfältigsten Bezirke Niederösterreichs. Der breite Branchenmix, die Mischung aus Großbetrieben, Familienunternehmen und Ein-Personen-Unternehmen sowie die verkehrsgünstige Lage machten den Bezirk wirtschaftlich widerstandsfähig und zukunftsfähig.

Zum Abschluss bedankte sich der Bezirksstellenobmann ausdrücklich beim Team der Bezirksstelle Mödling unter der Leitung von Andrea Lautermüller für den täglichen Einsatz und die Betreuung von mehr als 10.000 Kontakten pro Jahr.

Fürndraht versicherte auch künftig ein verlässlicher Partner der regionalen Wirtschaft zu sein. Rund 280 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle Mödling, darunter neben WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser und Bezirkshauptmann Philipp Enzinger zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus den Gemeinden, Behörden und Sozialpartner.





© Michaela Habinger v.l. 1. Reihe: Petra Pirringer, Gert Zaunbauer, Susanna Stangl, Dagmar Händler, Carmen Jeitler-Cincelli, Martin Fürndraht, Andrea Lautermüller, Wolfgang Kocevar, Elisabeth Dorner, Nina Strass-Wasserlof, Dagmar Pokorny und Markus Pirringer

2. Reihe: Werner Piringer, Roswitha Zieger, Erich Moser, Marcus Linford, Doris Kirstorfer, Johannes Seiringer, Silvia Drechsler, Dagmar Steiner, Günther Huber, Johanna Riedl, Philipp Sladky und Philipp Enzinger

© Michaela Habinger v.l. Petra Pirringer, Martin Fürndraht, Andrea Lautermüller und Markus Pirringer