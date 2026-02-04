Neujahrsauftakt der Wirtschaft im Zeichen des Aufbruchs

Wirtschaftskammer, Stadtgemeinde und Sparkasse veranstalteten wieder gemeinsam den Neujahrsempfang der Wirtschaft. Neben den Gastgebern Bezirksstellenobmann Abgeordneter zum NR Andreas Minnich, Bürgermeister Abg zum LT Christian Gepp, Sparkassendirektor Armand Drobesch und Sparkassendirektor Jürgen Ebensteiner befanden sich unter den rund 450 Gästen auch WKNÖ Vizepräsident Christian Moser, Bundesrat Martin Peterl, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Lorenz Mayr, Bezirkspolizeikommandant Siegfried Krische, AMS Geschäftsstellenleiterinnen Jutta Mattersberger und Michaela Frank, AK- Bezirksstellenleiter Alfred Jordan, weitere Bürgermeister:innen, zahlreiche Vertreter:innen der Sozialpartner und Behörden. Großgeschrieben wurde der gemeinsame Austausch!

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk Korneuburg ist, unterstrich Bezirksstellenobmann Andreas Minnich: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein.“

„Die gute Lage des Bezirks und der bunte Branchenmix zeichnet Korneuburg als dynamische Stadt aus; über 9.200 Arbeitsplätze werden durch die Korneuburger Betriebe gesichert.“ so Bürgermeister Christian Gepp.

Sparkassendirektor Armand Drobesch gab zum Abschluss der Talkrunde einen kurzen Einblick aus Sicht der Finanzwelt und setzt als wichtiger regionaler Leistungsträger auf gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Betrieben.

Stadtmarketing-Obmann Michael Weingartshofer stellte neben den kommenden Events auch das neue Gemeindeservice- und Info App GEM2GO vor.

„Hohe Belastungen wie etwa durch Kostensteigerungen, Bürokratie und generelle Unsicherheit prägen derzeit den wirtschaftlichen Alltag vieler Betriebe. Um Beschäftigung und regionale Stärke zu erhalten, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen und eine wirksame Interessenvertretung. Die Wirtschaftskammer setzt daher mit dem Reformprozess „Aufbruch 2026“ gezielt auf Veränderung, Effizienz und Transparenz, um auch weiterhin als moderne und durchsetzungsfähige Stimme für ihre Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen zu können.“ Das bekräftigte WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser beim regionalen Neujahrsauftakt 2026.



