Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Amstetten im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Amstetten wird auch 2026 alles daransetzen, ihre Mitglieder im Bezirk bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Hohe Kosten, Bürokratie und unsichere Perspektiven belasten unsere Unternehmen in der Region zunehmend. Um Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung zu sichern, sind stabile Rahmenbedingungen, Planbarkeit und eine starke Interessenvertretung entscheidend. Mit dem Reformprozess ‚Aufbruch 2026‘ setzt die Wirtschaftskammer auf konkrete Verbesserungen, mehr Nutzen, höhere Effizienz und Transparenz. Ziel ist es, die Interessenvertretung zu stärken, lauter und näher bei den Betrieben zu sein. Wir werden die Wirtschaftskammer konsequent weiter an den Bedürfnissen der Unternehmerinnen und Unternehmer ausrichten.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Amstetten der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk Amstetten ist, unterstrich Bezirksstellenobmann Gottfried Pilz: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Rund 120 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle Amstetten, darunter Vertreter von Behörden, Gemeinden und Sozialpartner.





© www.mostropolis.at V.l.: Daniel Eder (Bezirksvorsitzender Junge Wirtschaft), Andreas Geierlehner (WK-Bezirksstellenleiter), Gottfried Pilz (WK-Bezirksstellenobmann), Alexandra Höfer (WKNÖ Dir.-Stv.), Sandra Friedl-Brenner (Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft Amstetten), Serge Preslmaier (Fachgebietsleiter Umweltrecht BH Amstetten), Gregor Richter (Bataillonskommandant Jägerbataillon 12), Herbert Grurl (Bezirksstellenleiter Arbeiterkammer Amstetten)