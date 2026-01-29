Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Scheibbs im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Scheibbs wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen im Bezirk Scheibbs bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Vizepräsident Thomas Schaden beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Viele Betriebe stehen unter dem Druck steigender Kosten, zunehmender Bürokratie und wirtschaftlicher Unsicherheit. Um Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zu sichern, braucht es verlässliche politische Rahmenbedingungen, Planungssicherheit und eine starke, konstruktive Interessenvertretung. Mit dem bereits im letzten Sommer gestarteten ‚Aufbruch 2026‘ setzt die Wirtschaftskammer einen umfassenden Reformprozess um, der auf klare Maßnahmen, Effizienz, Transparenz und spürbaren Nutzen für ihre Mitglieder ausgerichtet ist.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Scheibbs der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk Scheibbs ist, unterstrich Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Rund 160 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle Scheibbs aus der Unternehmerschaft, den Gemeinden, Behörden und Sozialpartnern, darunter WKNÖ-Vizepräsident Thomas Schaden, WKNÖ-Dir.Stvin Maria Gindl, Landtagsabgeordneter Anton Erber, Bezirkshauptmann Johann Seper, Bezirkspolizeikommandant Wolfgang Siedler, AMS-Geschäftsstellenleiter Peter Müllner und AK Bezirksstellenleiter Helmut Wieser.





© Markus Morawetz V.l.: Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel Dir. Kurt Moser, Bezirkshauptmann Johann Seper, FiW-Bezirksvorsitzende Ingrid Pruckner, Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel Dir. Hannes Scheuchelbauer, WK-Scheibbs Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl, WKNÖ-Vizepräsident Thomas Schaden; WKNÖ-Direktorstellvertreterin Maria Gindl, Abgeordneter zum NÖ Landtag Anton Erber, WK-Scheibbs Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater