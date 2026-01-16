Gemeinsamer Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle und der Stadt Wiener Neustadt ganz im Zeichen des Aufbruchs

Der traditionelle gemeinsame Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Wiener Neustadt und der Stadt Wiener Neustadt fand erstmals in der Arena Nova statt. Dies vor allem deshalb, weil der Zuspruch zur Veranstaltung jedes Jahr größer wird. So folgten dieses Mal weit mehr als 800 Gäste der Einladung von WKNÖ-Bezirksstellenobmann Christian Oberger und Bürgermeister Klaus Schneeberger.

WKNÖ-Präsident gibt die Richtung für 2026 vor

Die WKNÖ-Bezirksstelle Wiener Neustadt wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen in der Region bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Hohe Energie- und Arbeitskosten, Bürokratie und Unsicherheiten setzen unsere Unternehmen stark unter Druck. Die Wirtschaft braucht daher verlässliche Rahmenbedingungen, Planbarkeit und eine starke Interessenvertretung. Die Wirtschaftskammer setzt mit dem Reformprozess ‚Aufbruch 2026‘ auf konkrete Veränderungen, mehr Mitgliedernutzen, höhere Effizienz und volle Transparenz. Damit schärfen wir unsere Interessenvertretung, werden lauter auftreten und näher bei den Betrieben sein. Aufbruch heißt die Wirtschaftskammer konsequent an den Bedürfnissen der Unternehmerinnen und Unternehmer auszurichten.“

Neuer Bezirksobmann mit engagiertem, flammendem Appell

Dass die Bezirksstelle Wiener Neustadt der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen in der Region ist, unterstrich Bezirksstellenobmann Christian Oberger: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“ Oberger begeisterte die anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer mit einer extrem engagierten Rede: „Ihr seid der Motor der Region, ihr schafft Arbeitsplätze und Wohlstand – deshalb muss es das größte und wichtigste Anliegen sein, euch als lokale Wirtschaft keine Steine in den Weg zu legen, sondern Steine aus dem Weg zu räumen!“

Bürgermeister streicht Bedeutung der Regionalentwicklung hervor

Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger reichte den anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmern seitens der Stadt demonstrativ die Hand: „Die Stadt Wiener Neustadt wird die lokalen Betriebe immer bestmöglich unterstützen. Das haben wir in der Vergangenheit getan, das werden wir auch in Zukunft tun. Die großen Krisen der Welt können wir von hier aus nicht ändern, aber unsere eigenen Hausaufgaben können wir lösen und somit erfolgreich sein.“ Schneeberger führte die Entwicklungen auf Civitas Nova in den letzten 40 Jahren als Beispiel für erfolgreiches Wirtschaften an. Außerdem verwiese er auf die öffentlichen Investitionen: „Wir gehen hier als Stadt antizyklisch vor. Wir haben in den guten Zeiten Rücklagen geschaffen und können nun – trotz schwieriger Rahmenbedingungen - wichtige Zukunftsinvestitionen tätigen. Und das im Ausmaß von rund 80 Millionen Euro in den nächsten 5 Jahren. Das bringt nicht nur die Stadt Wiener Neustadt weiter, sondern kommt auch direkt den Betrieben in der Region zu Gute. Schauen wir also gemeinsam optimistisch in die Zukunft und bleiben wir so engagiert wie bislang!“





© Thomas Gobauer V.l.: Gemeinderat Matthias Zauner, Vizepräsident Thomas Schaden, Bürgermeister Klaus Schneeberger, Vizepräsidentin Monika Eisenhuber, Bezirksstellenobmann Christian Oberger, Präsident Wolfgang Ecker, Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter und Abgeordneter zum Nationalrat Harald Servus