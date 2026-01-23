Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen in im Bezirk Gänserndorf bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Vizepräsident Kurt Hackl beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Viele Unternehmen kämpfen mit steigenden Kosten, wachsender Bürokratie und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Um Wachstum und Arbeitsplätze langfristig zu sichern, sind stabile Rahmenbedingungen, Planungssicherheit und eine starke Interessenvertretung unerlässlich. Mit ‚Aufbruch 2026‘ setzt die Wirtschaftskammer einen umfassenden Reformprozess um, der auf konkrete Maßnahmen, spürbaren Nutzen für die Mitglieder sowie Effizienz und Transparenz ausgerichtet ist. Damit stärkt sie ihre Rolle als moderne und durchsetzungsfähige Vertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer in direktem Kontakt mit den Betrieben.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Gänserndorf der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk ist, unterstrich Bezirksstellenobmann Andreas Hager: „Wir haben unsere Mitglieder 2025 wieder intensiv unterstützt - mit Beratung, Interessenvertretung, Serviceleistungen und direktem Kontakt zu den Betrieben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Themen Wirtschafts- und Gewerberecht, Arbeits- und Sozialrecht sowie Gründung und Übergabe ein. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Rund 130 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf, darunter neben WKNÖ-Vizepräsident LAbg. Kurt Hackl, Abg. z. NR und Bürgermeisterin von Sulz im Weinviertel Angela Baumgartner, LAbg., Vizebürgermeister von Angern an der March René Zonschits, Bezirkshauptfrau Claudia Pfeiler-Blach, Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer Gänserndorf Robert Taibl, Geschäftsstellenleiter-Stv. des AMS Gänserndorf Ernst Gugler, Leiter des Service-Center Gänserndorf der ÖGK Siegfried Vock, und zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens und er regionalen Banken.