Neujahrsauftakt der WKNÖ-Bezirksstelle Krems im Zeichen des Aufbruchs

Die WKNÖ-Bezirksstelle Krems wird auch 2026 alles daransetzen, die Unternehmen im Bezirk bestmöglich zu unterstützen, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten und gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft zu gestalten. Das bekräftigte WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser beim regionalen Neujahrsauftakt 2026: „Hohe Belastungen wie etwa durch Kostensteigerungen, Bürokratie und generelle Unsicherheit prägen derzeit den wirtschaftlichen Alltag vieler Betriebe. Um Beschäftigung und regionale Stärke zu erhalten, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen und eine wirksame Interessenvertretung. Die Wirtschaftskammer setzt daher mit dem Reformprozess „Aufbruch 2026“ gezielt auf Veränderung, Effizienz und Transparenz, um auch weiterhin als moderne und durchsetzungsfähige Stimme für ihre Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen zu können.“

Interessenvertretung und Service im Zentrum

Dass die Bezirksstelle Krems der Wirtschaftskammer NÖ weiterhin der Ansprechpartner Nummer 1 für die Unternehmen im Bezirk ist, unterstrich Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann: „Wir sind für alle Anliegen unserer Mitglieder von Montag bis Freitag von 7:30 bis 16 Uhr erreichbar. Wir werden unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit unserem Leistungsangebot auch im heurigen Jahr wieder mit allen Kräften unterstützen.“

Rund 550 Gäste folgten der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle Krems, darunter neben Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Bundesrat Sebastian Stark, Abgeordnete zum Nationalrat Martina Diesner-Wais und Landesrätin Susanne Rosenkranz auch etliche Persönlichkeiten aus dem Kremser Wirtschaftsleben.





© Attila Molnàr V.l.: Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann, Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Ludwig Holzer (GF Winzer Krems), Ulrike Prommer (GF IMC Krems), WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, Abgeordnete zum Nationalrat Martina Diesner-Wais, Landesrätin Susanne Rosenkranz, Heinz Boyer (Aufsichtsratsvorsitzender IMC Krems), Franz Stöger (Obmann Winzer Krems), Marcus Walter (Standortleiter Abholmarkt Kastner Krems)