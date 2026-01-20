Neujahrsempfang 2026 in Heidenreichstein steht heuer im Zeichen der Lehrlingsausbildung – Ehre wem Ehre gebührt!

Der diesjährige Neujahrsempfang von Bürgermeisterin Alexandra in Heidenreichstein stand ganz im Zeichen der Ehrung und Wertschätzung der Lehrlingsausbildung – ein Thema, das für die Zukunft der Region von zentraler Bedeutung ist.

Unter den Anwesenden waren Vertreterinnen und Vertreter regionaler Ausbildungsbetriebe wie Tischlerei Michael Weinstabl mit Sandra Koll und ihrem Bundeslehrlingswettbewerbssieger in Tischlereitechnik Richard Frei, Apotheke Alice Wittig Pascher und Metalltechnikunternehmen Bühler mit Peter Hölzl-Gonzo mit ihren Lehrlingen. Auch die Wirtschaftskammer Gmünd unter Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger und die Arbeiterkammer Gmünd unter Bezirksstellenleiter Jürgen Binder nutzten den Anlass, um über die aktuelle Situation am Lehrlingsmarkt im Waldviertel Nord, Maßnahmen zur Verbesserung, Handlungsfelder und Perspektiven zu diskutieren. Es gibt noch viel zu tun“, aber wir bleiben dran und gemeinsam schaffen wir die besten Voraussetzungen, damit junge Menschen in unserer Region bleiben und ihre berufliche Zukunft hier gestalten können – darüber waren sich die Sozialpartner als Interessenvertreter vor Ort einig.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für jugendliche Auszubildende müssen aber weiter verbessert werden – betonte WK Leiterin Gmünd Katharina Schwarzinger.

Derzeit werden im Bezirk Gmünd 379 Lehrlinge in 103 Lehrbetrieben ausgebildet. In Heidenreichstein selbst absolvieren 48 junge Menschen ihre Lehre in verschiedensten Berufen. Diese Zahlen zeigen, dass das duale Ausbildungssystem nach wie vor eine tragende Säule der regionalen Wirtschaft ist. Die Wirtschaftskammer ist für Lehrlingsausbildungsbetriebe ein starker Partner – von der Erstausbildung über die gesamte Lehrzeit bis hin zur Lehrabschlussprüfung.

Abschließend bedankte sich Bürgermeisterin Weber im Namen der Stadtgemeinde bei allen Ausbildungsbetrieben für ihren unverzichtbaren Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke und Zukunftsfähigkeit der Region und zeichnete die anwesende Unternehmerin Birgit Hofbauer Domin, welche für ihr leckeres Karpfenkulinarium bekannt ist, wegen ihres Einsatzes und Verdienstes für die Region mit dem silbernen Ehrenzeichen aus. Hierbei wurde auch eine neue Zotter-Schokolade mit ihrem Fischfond als Zutat aus dem Waldviertel vorgestellt.