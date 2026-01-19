Neujahrsempfang Mank

Der Neujahrsempfang in Mank bot einen gelungenen Auftakt in das neue Jahr und brachte zahlreiche Gäste in angenehmer Atmosphäre zusammen. Der Abend stand ganz im Zeichen der Begegnung, des Austauschs und vieler anregender Gespräche.

„Es war ein unglaublich netter Abend mit vielen tollen Gesprächen – in Mank ist viel positive Energie spürbar, und der Bürgermeister samt seinem Wirtschaftsverein hat einen großen Anteil daran. Das ist ein echtes Best-Practice-Beispiel, wie es gehen kann“, so WKNÖ- Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger.

Der Neujahrsempfang zeigte eindrucksvoll, wie wichtig persönliche Begegnungen und ein starkes Miteinander für eine lebendige Gemeinde sind. Der gelungene Abend machte Lust auf ein weiteres Jahr voller gemeinsamer Aktivitäten und positiver Entwicklungen in Mank.