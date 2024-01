Neujahrsfrühstück von Frau in der Wirtschaft Gmünd fand heuer im Vero Cafe & more statt

Doris Schreiber, Bezirksstellenobfrau der Wirtschaftskammer Gmünd, lud am zu einem Frau in der Wirtschaft-Frühstück in Verena Glasers „Vero Cafe & more“ nach Hoheneich ein.

Nach der Begrüßung informierte sie gemeinsam mit Bezirksstellenleiter Andreas Krenn über aktuelle Themen.

Beim anschließenden gemeinsamen Frühstück erfolgte ein reger Erfahrungsaustausch zwischen „jung“ und „alt“.

Im gemütlichen Ambiente des Cafes von Verena Glaser ließen sie nicht nur das vergangene Jahr Revue passieren, sondern diskutierten auch über aktuelle Geschehen und Herausforderungen.