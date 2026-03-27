Neustart mit Stil: Haarkunst Daniela Richter
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Aktualisiert am 27.03.2026
Mit großer Freude eröffnete Daniela Richter ihren Salon „Haarkunst“ im neuen Gesundheits- und Gewerbezentrum Mautern. Davor seit 2022 in Langenlois als Frisörin tätig, erfüllte sie sich mit der Übersiedlung nach Mautern einen Herzenswunsch.
„Mautern ist meine Heimat – schon lange war es mein Wunsch, genau hier einen Salon zu eröffnen, in dem Menschen zur Ruhe kommen und sich rundum wohlfühlen können“, strahlt Haarkünstlerin Daniela Richter.