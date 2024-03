Neuübernahme Spar – Stjepanovic ist da!

WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller gratulierte Aleksandar Stjepanovic zur Neuübernahme der Spar-Filiale auf der Triester Straße in Guntramsdorf. Der ambitionierte Jungunternehmer ist bereits 17 Jahre bei der Firma Spar tätig und war bereits davor als Geschäftsführer beim vorherigen Betreiber tätig. Der gebürtige Bosnier wagte nun den Sprung in die Selbständigkeit und führt die Filiale voller Stolz mit 12 Dienstnehmer:innen. „Ich setze auf regionale Lieferanten und monatliche Schwerpunkte“, so Stjepanovic.

© Firma Stjepanovic Andrea Lautermüller und Aleksandar Stjepanovic