Neuwahl Frau in der Wirtschaft Tulln

Vor kurzem fand unter dem Vorsitz der Landesvorsitzenden Vera Sares die Wahl der Bezirksvorsitzenden Frau in der Wirtschaft im Berghotel Tulbingerkogel statt. Die bisherige Vorsitzende Linda Fertl-Bläuel wurde dabei einstimmig in ihrer Funktion bestätigt. Seit 2018 übt sie mit großem Engagement ihre Funktion als Bezirksvorsitzende aus und setzt sich für die Interessen der Unternehmerinnen im Bezirk Tulln ein.

Linda Fertl-Bläuel gab einen kurzen Rückblick über die Aktivitäten der vergangenen Jahre. Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2018 wurden Netzwerkveranstaltungen, Info-Veranstaltungen und Afterwork-Treffen organisiert. Besonders am Herzen liegt ihr das persönliche Kennenlernen von Unternehmerinnen im Bezirk, um das Netzwerk gegenseitig zu stärken.

Mit Blick auf die kommenden Jahre betonte sie, dass sie voller Freude und mit vielen neuen Ideen in die nächsten Jahre startet. Ein zentraler Aspekt der Arbeit von Frau in der Wirtschaft Tulln bleibt das aktive Netzwerken und das Voranbringen von relevanten Themen.

Landesvorsitzende Vera Sares hob die wachsende Bedeutung selbstständiger Frauen hervor und erklärte, wie wichtig es ist, die Interessen der Wirtschaftsfrauen aktiv auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene zu vertreten.

Bezirksstellenobmann Christian Bauer gratulierte Linda Fertl-Bläuel zur Wiederwahl und würdigte die hervorragende Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks. In seinem Statement hob er die Bedeutung von Frau in der Wirtschaft Tulln für die Unternehmerinnen hervor und würdigte das Engagement aller Beteiligten.

© WKNÖ v.l.: Bezirksstellenobmann Christian Bauer, Bezirksvorsitzende Linda Fertl-Bläuel, Landesvorsitzende Vera Sares



