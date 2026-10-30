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© Markus Ritter

Nicole Ritter: „Hörsichtbar“

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 30.10.2026

Nicole Ritter ist zertifizierte Schriftdolmetscherin und Expertin für leichte Sprache.

Die Unternehmerin mit mehr als fünf Jahren Er­fahr­ung unterstützt dabei, Informationen zugänglich und verständlich zu machen sowie Kommunikation bar­riere­frei, professionell und verständlich zu ge­stalten. Das Angebot von HörSichtbar richtet sich an Unternehmen, öffentliche und Bildungseinrichtungen sowie Privatpersonen. Als Schriftdolmetscherin über­trägt Nicole Ritter gesprochene Sprache – vor Ort oder online - in geschriebenen Text, und das in Echtzeit.

Weiters umfasst das Angebot ihres Unter­nehmens Hörsichtbar auch die Bereiche:

  • leichte Sprache (komplexe Informationen werden verständlich und bar­rierearm aufbereitet),
  • Transkription (Verschriftlichung von Audio- und Videoaufnahmen) sowie Korrektorat und
  • Lektorat (sprachliche und stilistische Überarbeitung von Texten, wissen­schaftlichen Arbeiten und Unternehmensdokumenten).