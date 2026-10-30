Nicole Ritter: „Hörsichtbar“
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Aktualisiert am 30.10.2026
Nicole Ritter ist zertifizierte Schriftdolmetscherin und Expertin für leichte Sprache.
Die Unternehmerin mit mehr als fünf Jahren Erfahrung unterstützt dabei, Informationen zugänglich und verständlich zu machen sowie Kommunikation barrierefrei, professionell und verständlich zu gestalten. Das Angebot von HörSichtbar richtet sich an Unternehmen, öffentliche und Bildungseinrichtungen sowie Privatpersonen. Als Schriftdolmetscherin überträgt Nicole Ritter gesprochene Sprache – vor Ort oder online - in geschriebenen Text, und das in Echtzeit.
Weiters umfasst das Angebot ihres Unternehmens Hörsichtbar auch die Bereiche:
- leichte Sprache (komplexe Informationen werden verständlich und barrierearm aufbereitet),
- Transkription (Verschriftlichung von Audio- und Videoaufnahmen) sowie Korrektorat und
- Lektorat (sprachliche und stilistische Überarbeitung von Texten, wissenschaftlichen Arbeiten und Unternehmensdokumenten).