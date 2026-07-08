Niederösterreich räumt beim Constantinus Award ab

UBIT-NÖ-Obmann Mathias Past gratuliert: „Der Constantinus Award macht sichtbar, wie unsere Unternehmen mit kreativen Lösungen, hoher Beratungsqualität und messbarem Nutzen für ihre Kundinnen und Kunden einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts leisten.“

Herausragende Projekte aus den Bereichen Beratung, Buchhaltung und IT, die durch Innovationskraft, Qualität und nachhaltigen Kundennutzen überzeugen, werden beim Constantinus Award, einer Initiative des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) der WKÖ, ausgezeichnet. Der Festakt in Salzburg machte Niederösterreich zu einem der großen Gewinner. Konkret konnten für Niederösterreich heuer folgende Unternehmen einen Award entgegennehmen:

VP – Das Vorlagenportal für Arbeitsrecht und Personalverrechnung (VP - Das Vorlagenportal für Arbeitsrecht und Personalverrechnung) erhielt den 1. Platz in der Kategorie Betriebswirtschaftliche Belange – Finanz- & Rechnungswesen.

© Lorenz Masser IC-Spartengeschäftsführer Wolfgang Schwärzler (l.) und UBIT NÖ Obmann-Stv. Claudia Hans (r.) gratulieren Birgit Kronberger und Stefan Häusler von Das Vorlagenportal für Arbeitsrecht und Personalverrechnung zur Auszeichnung.

Ebenfalls einen 1. Platz sicherte sich die Schindler IT-Solutions GmbH (schindler-it.com) in der Kategorie ESG & Nachhaltigkeit.

© Lorenz Masser UBIT NÖ Obmann-Stv. Claudia Hans (l.) und IC-Spartengeschäftsführer Wolfgang Schwärzler (r.) gratulieren Andreas Schindler (Schindler IT-Solutions) und Gerald Glaninger (Aquaconsult) zur Auszeichnung.

Über einen 3. Platz in der Kategorie Management Consulting durfte sich DeineSeite zum Erfolg, App Entwicklung (App Entwicklung Agentur) freuen.

© Lorenz Masser UBIT NÖ Obmann-Stv. Claudia Hans (l.) und IC-Spartengeschäftsführer Wolfgang Schwärzler (r.) gratulieren Miroslav Manojlovic, Nia Tchilashvili und Paul Dyrek von DeineSeite zum Erfolg zur Auszeichnung.

„Ich gratuliere den niederösterreichischen Gewinnerinnen und Gewinnern des Constantinus Awards sehr herzlich zu diesem großartigen Erfolg. Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll die Innovationskraft, das hohe fachliche Niveau und die Praxisorientierung unserer UBIT-Betriebe. Sie alle haben bewiesen, dass Niederösterreich zu den stärksten Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Standorten Österreichs zählt. Der Constantinus Award macht die Qualität unserer Branche sichtbar und zeigt, welchen wertvollen Beitrag unsere Unternehmen für die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kundinnen und Kunden leisten“, betont Mathias Past, Obmann der Fachgruppe UBIT Niederösterreich.

Die erfolgreichen NÖ-Projekte im Detail

VP – Das Vorlagenportal für Arbeitsrecht und Personalverrechnung:

Level Up ist die innovative Lern-App für die Personalverrechnung, die Fachwissen nachhaltig sichert und Fehler deutlich reduziert. Durch praxisnahe Inhalte, laufende rechtliche Aktualisierungen und digitale Lernformate werden Mitarbeiter:innen gezielt im Arbeitsalltag unterstützt. Die App integriert Weiterbildung direkt in die Praxis und steigert nachweislich die Abrechnungsqualität. Unternehmen profitieren von mehr Rechtssicherheit, effizienteren Prozessen und messbar geringeren Fehler- und Risikokosten. Level Up setzt damit neue Maßstäbe in der digitalen Qualifizierung im HR-Bereich.

Schindler IT-Solutions GmbH:

Die AEROSTRIP Toolbox ist ein digitales Berechnungs- und Vertriebspartnerportal, entwickelt von Schindler IT-Solutions für AQUACONSULT Anlagenbau GmbH. Das Tool ermöglicht es den 30 internationalen Vertriebspartnern in 60 Ländern, die Belüftung von Kläranlagen mit AEROSTRIP® Streifenbelüftern eigenständig und korrekt zu konfigurieren, ohne dass für jedes Projekt ein Spezialist verfügbar sein muss. Belüftung ist mit 50 bis 60 Prozent der größte Energieverbraucher einer Kläranlage. Falsche Dimensionierung führt zu jahrzehntelanger Energieverschwendung oder mangelhafter Reinigungsleistung. Die Toolbox digitalisiert das Expertenwissen von AQUACONSULT und macht präzise Auslegung weltweit skalierbar – für energieeffizientere Kläranlagen und messbar weniger CO₂.

DeineSeite zum Erfolg, App Entwicklung:

Im Rahmen eines strategischen Turnaround- und Wachstumsprojekts wurde die Sreja Ice GmbH von einem regionalen Anbieter zu einer national skalierenden Premium-Eismarke entwickelt. Durch Neupositionierung, strukturierte Markterschließung und den Eintritt in den österreichischen Lebensmitteleinzelhandel, u. a. bei SPAR Österreich, entstand ein skalierbares Geschäftsmodell mit über 500 Vertriebsstandorten sowie neuen Vertriebsfeldern im Event- und Großhandelsbereich.

Die vollständige Übersicht aller Siegerprojekte des heurigen Constantinus Awards ist hier abrufbar.

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