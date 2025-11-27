Niederösterreicher geben heuer 50 Euro für Nikolaus-Geschenke aus

Mandarinen. Nüsse. Schoko-Nikoläuse, aber auch kleine Geschenke: Der Gedenktag des Heiligen Nikolaus am 6. Dezember wird im gesamten Christentum begangen und ist mit zahlreichen Bräuchen verbunden. Auch in Niederösterreich nehmen viele Menschen diesen Tag zum Anlass, um ihre Lieben zu beschenken. „Der Nikolaustag ist für viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ein wichtiger Anlass, um kleine Aufmerksamkeiten zu machen – und für den heimischen Einzelhandel eine gute Umsatzmöglichkeit“, erklärt Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ. Aktuelle Zahlen der KMU Forschung Austria zeigen, dass 38 Prozent der Erwachsenen ihre Kinder beschenken, während 30 Prozent der Befragten heuer keine Nikolausgeschenke planen.

Süßigkeiten, Spielwaren und Bargeld sind die beliebtesten Präsente

Die Bereitschaft, Geld auszugeben, ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen: Wer schenkt, gibt heuer im Durchschnitt 50 Euro aus – zehn Euro mehr als 2024. Die Top-3- Geschenke sind: Süßigkeiten, Schokolade und Nüsse (74 Prozent) und Spielwaren (34 Prozent). Besonders begehrt bleiben Schoko-Nikoläuse: Im Durchschnitt wollen die Niederösterreicher:innen 5,5 Stück kaufen.

Regionalität weiter im Trend

Auch der regionale Handel profitiert: 86 Prozent kaufen im stationären Einzelhandel, während 22 Prozent (auch) online einkaufen. „Der hohe Anteil Einkauf in den NÖ Geschäften zeigt, dass das Bewusstsein für Regionalität weiter steigt. Die Menschen wissen die Beratung, Qualität und Verlässlichkeit des heimischen Handels zu schätzen. Das stärkt die regionale Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze“, betont Kirnbauer. 63 Prozent der Niederösterreicher:innen feiern den Nikolaustag im Familien- oder Freundeskreis.

Initiativen zur Stärkung des regionalen Handels

Um den regionalen Einkauf in der Vorweihnachtszeit weiter zu fördern, setzt die Wirtschaftskammer auch heuer auf bewährte Aktionen. Bundesweit findet wieder das „Ö3-Christmas-Shopping“ statt. Die branchenübergreifende Regionalitätskampagne #ichkauflokal der Wirtschaftskammer Niederösterreich spricht sich klar für die Regionalität in Niederösterreich aus. Über diese Plattform sind derzeit 24 regionale Gutscheinsysteme gelistet, die die wichtigsten Einkaufsstädte Niederösterreichs abdecken – von Amstetten bis Wiener Neustadt. Damit können Beschenkte aus einer Vielzahl an regionalen Angeboten wählen und gleichzeitig den heimischen Handel stärken.

Der heilige Nikolaus von Myra zählt zu den bekanntesten Heiligen des Christentums und wird am 6. Dezember gefeiert. In Niederösterreich werden insbesondere Kinder traditionell mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken bedacht.

