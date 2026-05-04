Niederösterreichs beste Spengler- sowie Land- und Baumaschinentechniker-Lehrlinge gekürt

Absolut hervorragende Leistungen haben Niederösterreichs Lehrlinge bei den Landeslehrlingswettbewerben der Spengler sowie der Land- und Baumaschinentechniker gezeigt: Nach höchst spannenden Wettkämpfen in der Landesberufsschule Mistelbach setzte sich Gregor Vonwald (Ausbildungsbetrieb Schöpf Hainfeld GmbH und Co KG; Hainfeld; Bez. Lilienfeld) als Sieger bei den Spenglern durch. Den Wettbewerb der Land- und Baumaschinentechniker entschied Niklas Daniel Gugler (Ausbildungsbetrieb Raiffeisen-Lagerhaus Amstetten eGen, Aschbach-Markt) für sich.

"Leistungen der Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe verdienen höchste Anerkennung"

„Es waren in beiden Branchen absolut hochklassige Wettbewerbe“, freuten sich Erich Reiß, der Berufszweigobmann der Land- und Baumaschinentechniker in der WKNÖ, und NÖ Spengler-Landesinnungsmeister Helmuth Degeorgi. „Es ist eine Freude, so engagierte Lehrlinge und damit unsere Fachkräfte von morgen erleben zu können. Die Leistungen unseres Berufsnachwuchses und unserer engagierten Ausbildungsbetriebe verdienen höchste Anerkennung.“

Der zweite Platz bei den Spenglern ging an Adrian Sollböck (Ausbildungsbetrieb Hans Drascher Gesellschaft m.b.H.; Loosdorf/Bez. Melk). Den dritten holte sich Dominik Frühwirth (Ausbildungsbetrieb Christian Honeder GmbH; Grafenschlag/Bez. Zwettl). Bei den Land- und Baumaschinentechnikern komplettierten Matthias Rumpl (Ausbildungsbetrieb Paumann Landtechnik GmbH & Co KG; Amstetten) als Zweiter und Manuel Fenz (Ausbildungsbetrieb R.u.G. Rieder GmbH; Kottingneusiedl/Bez. Mistelbach) als Dritter das Siegerpodest.

"Lehre absolute Spitzenqualifikation" - "Zu Recht international Vorbild"

Herzliche Gratulationen zu den Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Wettbewerben kamen unter anderem auch von WKNÖ-Vizepräsident Kurt Hackl, dem Bundes- und NÖ Landesinnungsmeister der Metalltechnik Harald Schinnerl, Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll, WKNÖ-Direktorstellvertreterin Maria Gindl, Claudia Honeder (BH Mistelbach), Schulqualitätsmanager Johannes Tanzer (Bildungsdirektion NÖ) und LBS-Direktor Franz Pleil sowie seinem Stellvertreter Gerald Böck.

„Einmal mehr zeigt sich damit die besondere Stärke der Lehre als absolute Spitzenqualifikation mit besten Zukunftschancen“, betonte Reiß. Und Degeorgi: „Die Kombination von beruflicher Praxis in unseren Ausbildungsbetrieben und theoretischer Wissensvermittlung in den Berufsschulen gilt zu Recht international als Vorbild. Sie ist praktisch unschlagbar.“

© Silvia Hintermayer V.l.: Silber-Gewinner Adrian Sollböck, Sieger Gregor Vonwald und Bronze-Gewinner Dominik Frühwirth

© Silvia Hintermayer Adrian Sollböck, Gregor Vonwald und Dominik Frühwirth (1. Reihe v. l.) mit prominenter Gratulantenschar (v.l.): NÖ Spengler-Landesinnungsmeister Helmuth Degeorgi, Direktor-Stellvertreter Gerald Böck, Direktor Franz Pleil (beide LBS Mistelbach), WKNÖ-Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger, WKNÖ-Vizepräsident Kurt Hackl, Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadtrat Roman Fröhlich (beide Mistelbach), WKNÖ-Direktorstellvertreterin Maria Gindl und Kevin Umlauf (LBS Mistelbach)

© Silvia Hintermayer Präzises Arbeiten beim Wettbewerb

© Silvia Hintermayer Silber-Gewinner Matthias Rumpl, Sieger Niklas Daniel Gugler und Bronze-Gewinner Manuel Fenz

© Silvia Hintermayer V.l.: Matthias Rumpl, Niklas Daniel Gugler und Manuel Fenz (1. Reihe v. l.) mit prominenter Gratulantenschar (v.l.): Erich Reiß (WKNÖ-Berufszweigobmann der Land- und Baumaschinentechniker), Direktor-Stellvertreter Gerald Böck, Direktor Franz Pleil (beide LBS Mistelbach), WKNÖ-Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger, WKNÖ-Vizepräsident Kurt Hackl, Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadtrat Roman Fröhlich (beide Mistelbach) und WKNÖ-Direktorstellvertreterin Maria Gindl

© Silvia Hintermayer Volle Konzentration beim Landeslehrlingswettbewerb der Land- und Baumaschinentechnik

© Silvia Hintermayer © Silvia Hintermayer © Silvia Hintermayer Previous Next