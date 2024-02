Niederösterreichs Führerscheinbilanz verzeichnet ein Plus

Mit 16.835 B-Führerscheinen im abgelaufenen Jahr bleibt das Interesse an einer Lenkberechtigung fürs Auto in Niederösterreich anhaltend hoch. Dabei zeichnen sich zwei Trends ab: Der 18. Geburtstag, früher „der Stichtag“ für den Besitz des „rosa Scheines“, hat immer mehr ausgedient. In städtischen Bereichen wird der Führerschein eher später absolviert, in ländlichen Bezirken steigt der Zuspruch zum L17-Führerschein, etwa die Hälfte aller Führerschein-Neulinge ist hier 17 Jahre alt.

NÖ Fachvertretungsvorsitzender Richard Mader (Fahrschulen und allgemeiner Verkehr) erwartet „wegen der stabilen Entwicklung bei den Altersjahrgängen der 17- und 18-Jährigen auch für die kommenden Jahre ein ähnliches Bild“.

Weiterhin sehr beliebt ist auch der Motorrad-Führerschein: Egal, ob Klasse A1 bis 125 cm³ (ab 16 Jahre) oder die beiden schwereren Motorrad-Kategorien A2 (ab 18 Jahre) und A (ab 24 Jahre) – Einspurigkeit stand auch 2023 ganz oben auf der Beliebtheitsskala. So wurden im abgelaufenen Jahr insgesamt 3.543 „A-Scheine“ ausgestellt. Obwohl auch bei den Lkw- und Bus-Lenkern stabile Zahlen verbucht werden können (C und C+E: 2.132, C95: 379, D: 166, D95: 88, F: 1.809), „bleiben die Herausforderungen wegen des Fachkräftemangels ungebrochen“, konstatiert Mader, „jedenfalls aber sind die 2023 erworbenen Lenkberechtigungen ein wichtiger Beitrag für die individuelle Mobilität in Niederösterreich!“

Eckdaten der NÖ Fachvertretung der Fahrschulen und des Allgemeinen Verkehrs (Stand: 31.12.2023):

Aktive Mitgliedsbetriebe in der Fachvertretung gesamt: 239

davon etwa 70 Fahrschulen ( 115 Standorte inkl. Zweigstellen )

) unselbstständig Beschäftigte in der Fachvertretung: 1.156

unselbstständig Beschäftigte in Arbeitgeberbetrieben mit Tätigkeitsschwerpunkt im Berufszweig „Fahrschulen“: 749

Foto-Download

© Gerald Lechner Previous Next