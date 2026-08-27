Mangelhafte Auftragslage bei NÖ Informations- und Consultingunternehmen 

Der allgemeine Kostendruck und die unberechenbare internationale Lage zeigen jetzt auch bei den Unternehmen der Sparte Information & Consulting in Niederösterreich Wirkung – und das deutlich. Sechs von zehn Betrieben (58,9%) sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit durch eine mangelhafte Auftragslage beeinträchtigt. Sogar fast sieben von zehn Unternehmen in diesem Bereich (konkret 69,3%) erwarten, dass sich Nachfragemangel und Kundenzurückhaltung aufgrund internationaler Verwerfungen wie den Irankrieg noch weiter verschärfen. Das zeigt das aktuelle WKNÖ-Wirtschaftsbarometer.

„Internationale Entwicklungen können wir nur schwer beeinflussen. Aber umso wichtiger ist es, im eigenen Land mit gezielten Maßnahmen zur Stimmungsaufhellung dagegenzuhalten“, betont Ingeborg Dockner, die Obfrau der Sparte Information & Consulting der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „An erster Stelle stehen dabei Kostenentlastungen mit einer Senkung der Lohnnebenkosten und eine kräftige Bereinigung bei der Bürokratie, mit der unsere Unternehmen belastet sind.“

Die Senkung der Lohnnebenkosten und der Abbau der Bürokratie stehen mit 73,4% bzw. 69,5% auch mit großem Abstand an der Spitze der Wünsche der niederösterreichischen IC-Unternehmen an die Politik. Mit deutlichem Abstand auf dem dritten Platz folgt die Forderung nach Strukturreformen, etwa im Pensions-, Bildungs- oder Gesundheitsbereich.

Die Sparte Information & Consulting vertritt aktuell 22.914 aktive Unternehmen mit rund 32.000 Beschäftigten und 200 Lehrlingen, die hochqualifizierte, technologie- und wissensbasierte Dienstleistungen erbringen und damit einen entscheidenden Beitrag zur Prosperität und Weiterentwicklung der heimischen Wirtschaft leisten. Dazu gehören folgende Fachgruppen:

Buch- und Medienwirtschaft

Druck

Entsorgungs- und Ressourcenmanagement

Finanzdienstleister

Immobilien- und Vermögenstreuhänder

Ingenieurbüros

Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen

Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie

Versicherungsmakler

Werbung und Marktkommunikation

© David Schreiber Previous Next