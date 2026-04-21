Nina moves you

Unter diesem Motto bietet Katarina Burghard individuell maßgeschneiderte Trainings und Fitnesskonzepte in ihren Räumlichkeiten in Möllersdorf (Gemeinde Traiskirchen), bei Hausbesuchen, Begleitung in Fitnessstudios oder online. „Mein Schwerpunkt liegt bei Frauen über 40, da ich aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung gemerkt habe, dass für diese Zielgruppe wenig angeboten wird“, betont die Unternehmerin bei ihrem Besuch in der WKNÖ-Bezirksstelle Baden und ergänzt: „Ich helfe meinen Kundinnen dabei, stark zu werden, Energie zurückzugewinnen, sich schmerzfrei zu bewegen und gesund älter zu werden.“ Für die Zukunft ist eine Erweiterung des Angebots um Gruppentrainings geplant.

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