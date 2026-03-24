NIPCON: Innovationskraft trifft auf Auszeichnung – Wirtschaftskammer NÖ ehrt Spitzenleistungen im IT-Bereich

Vor Kurzem besuchten WK-Mödling-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Leiterin Andrea Lautermüller die Firma Nipcon Communication GmbH in Brunn am Gebirge. Das Unternehmen steht seit 1994 für innovative Produkte und Dienstleistungen in der IT-Branche und hat sich durch maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen IT Solution, Print Solution und Communication einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Im Mittelpunkt des Besuchs standen die Schwerpunkte von Nipcon: IT-Sicherheit, benutzerfreundliche digitale Verarbeitung und die sichere Zusammenarbeit von Dokumenten. Gerade nationale und internationale Unternehmen legen zunehmend Wert auf Datenschutz, Compliance und effiziente Workflows – diesen Anforderungen begegnet Nipcon mit innovativen Produkten, die den digitalen Austausch von sensiblen Informationen zuverlässig absichern und gleichzeitig die Produktivität steigern.