NÖ Bauwirtschaft freut sich über kräftigen Nachwuchsschub: 19 neue Jungbaumeisterinnen und -meister
Landesinnungsmeister Lehner gratuliert: „Baumeisterprüfung steht für höchste Qualität, Kreativität und Kompetenz“ – Baumeisterprüfung auf einer Ebene mit Master
Lesedauer: 1 Minute
Niederösterreichs Bauwirtschaft freut sich über einen kräftigen Nachwuchsschub: Insgesamt fünf Damen und 14 Herren haben im Vorjahr in Niederösterreich die Baumeisterprüfung abgelegt. 15 davon holten sich jetzt bei den 38. NÖ Baustudientagen in Schloss Haindorf (Langenlois) in feierlichem Rahmen persönlich ihre Urkunden ab. „Die Baumeisterprüfung steht für höchste Qualität, Kreativität und Kompetenz“, gratulierte Günther Lehner, Landesinnungsmeister Bau NÖ, den Jungbaumeisterinnen und -meistern. „Sie haben mit ihrem Lernwillen und ihrem Engagement nun erfolgreich die absolute Top-Liga in unserem Baugewerbe erreicht.“ Die hohen Anforderungen spiegeln sich auch im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) wider, wo die Baumeisterprüfung auf Stufe VII – und damit auf einer Ebene mit dem akademischen Master – steht.
Ehrungen für verdiente Unternehmen
Grund zum Feiern gab es beim Festakt zu den NÖ Baustudientagen auch für sechs Unternehmen, die zuletzt ein Betriebsjubiläum feiern konnten und für ihr langjähriges Wirken in Niederösterreichs Bauwirtschaft geehrt wurden:
- planungsatelier steinwendtner gmbh (St. Pölten) – 25 Jahre
- Andreas Kermer, Gartengestaltung Kermer (Gars/Kamp; Bez. Horn) – 30 Jahre
- Ing. Wilhelm Dibl (Leobersdorf; Bez. Baden) – 40 Jahre
- Ing. Franz Leitner GmbH (Melk) – 80 Jahre
- Amon Bau GesmbH (Wildendürnbach/Bez. Mistelbach) – 100 Jahre
- Dinhobl Bauunternehmung GmbH, TR Bmstr. Johannes Dinhobl (Wiener Neustadt) – 105 Jahre
„Gerade die Bauwirtschaft ist eine ganz besondere Konjunkturstütze für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, betonte Landesinnungsmeister Lehner. „Umso wichtiger sind bürokratische Erleichterungen in der Bauordnung, wie sie jetzt erreicht wurden. Und umso wichtiger sind Betriebe, die über Jahrzehnte und oft sogar Generationen mit Nachhaltigkeit und Stabilität die Regionen und unseren gesamten Standort stärken. Auf Niederösterreichs Bauwirtschaft kann man bauen.“