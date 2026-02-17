NÖ Bauwirtschaft freut sich über kräftigen Nachwuchsschub: 19 neue Jungbaumeisterinnen und -meister

Niederösterreichs Bauwirtschaft freut sich über einen kräftigen Nachwuchsschub: Insgesamt fünf Damen und 14 Herren haben im Vorjahr in Niederösterreich die Baumeisterprüfung abgelegt. 15 davon holten sich jetzt bei den 38. NÖ Baustudientagen in Schloss Haindorf (Langenlois) in feierlichem Rahmen persönlich ihre Urkunden ab. „Die Baumeisterprüfung steht für höchste Qualität, Kreativität und Kompetenz“, gratulierte Günther Lehner, Landesinnungsmeister Bau NÖ, den Jungbaumeisterinnen und -meistern. „Sie haben mit ihrem Lernwillen und ihrem Engagement nun erfolgreich die absolute Top-Liga in unserem Baugewerbe erreicht.“ Die hohen Anforderungen spiegeln sich auch im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) wider, wo die Baumeisterprüfung auf Stufe VII – und damit auf einer Ebene mit dem akademischen Master – steht.

Ehrungen für verdiente Unternehmen

Grund zum Feiern gab es beim Festakt zu den NÖ Baustudientagen auch für sechs Unternehmen, die zuletzt ein Betriebsjubiläum feiern konnten und für ihr langjähriges Wirken in Niederösterreichs Bauwirtschaft geehrt wurden:

planungsatelier steinwendtner gmbh (St. Pölten) – 25 Jahre

Andreas Kermer, Gartengestaltung Kermer (Gars/Kamp; Bez. Horn) – 30 Jahre

Ing. Wilhelm Dibl (Leobersdorf; Bez. Baden) – 40 Jahre

Ing. Franz Leitner GmbH (Melk) – 80 Jahre

Amon Bau GesmbH (Wildendürnbach/Bez. Mistelbach) – 100 Jahre

Dinhobl Bauunternehmung GmbH, TR Bmstr. Johannes Dinhobl (Wiener Neustadt) – 105 Jahre

„Gerade die Bauwirtschaft ist eine ganz besondere Konjunkturstütze für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, betonte Landesinnungsmeister Lehner. „Umso wichtiger sind bürokratische Erleichterungen in der Bauordnung, wie sie jetzt erreicht wurden. Und umso wichtiger sind Betriebe, die über Jahrzehnte und oft sogar Generationen mit Nachhaltigkeit und Stabilität die Regionen und unseren gesamten Standort stärken. Auf Niederösterreichs Bauwirtschaft kann man bauen.“

© Paul Plutsch Niederösterreich freut sich über 19 neue Jungbaumeisterinnen und -meister

1. Reihe (v.l.): Klaus Kiessler, Erwin Krammer, Stefan Schraml, Bundesinnungsmeister Robert Jägersberger, Landesinnungsmeister Günther Lehner, Bundesrat Sebastian Stark, Werner Müllner, Kristian Zeller

2. Reihe (v.l.): David Schopp, Linda Moser, Maximilian Koppensteiner, Gabriela Hick, Christoph Harrer, Johannes Maximilian Gruber, Nicole Herdlitschka, David Florian Liebenauer, Sabrina Krieger, Klemens Burgstaller, Sabrina Harm, Fabian Lintner, Bernhard Forster, Harald Wischenbart, Faisal Ahmed



