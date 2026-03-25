NÖ Floristen bringen zum Osterfest den Frühling nach Hause

Ostern ohne Blumenschmuck – da würde etwas ganz Wesentliches fehlen. „Gerade Ostern bietet als eine Zeit des Erwachens der Natur eine besondere Gelegenheit, sich den Frühling ins Haus zu holen“, betont Thomas Kaltenböck, der Landesinnungsmeister der Gärtner und Floristen NÖ. „Unsere niederösterreichischen Gärtner und Floristen haben dafür genau die passenden Angebote – und wissen, wie man unsere Natur perfekt daheim in Szene setzt.“

Passend zum Frühling liegen Narzissen, Tulpen, Hyazinthen, Mimosen, Ranunkeln, Freesien und Vergissmeinnicht, die zu dieser Jahreszeit größtenteils aus heimischer Produktion kommen, besonders im Trend. Bei Topfpflanzen sind unter anderem Schneerosen, Traubenhyazinthen und duftender Thymian besonders beliebt.

„Nachhaltigkeit und Qualität stehen in unseren Geschäften hoch im Kurs“, betont Kaltenböck. „Blumen machen unser Osterfest gleich noch ein Stück schöner. Sie vermitteln Behaglichkeit, Buntheit, emotionale Wärme – Gefühle, die wir alle gut brauchen können.“

© Kaltenböck Thomas Kaltenböck, Landesinnungsmeister NÖ Gärtner und Floristen

© Blumenbüro Österreich Blumenschmuck zu Ostern

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