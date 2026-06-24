NÖ Friseure: Neue Staatsmeisterin plus Silber und Bronze

Österreich hat eine neue Friseur-Staatsmeisterin – und diese kommt aus Niederösterreich: Sandra Edermayr hat sich bei den Staatsmeisterschaften in Linz den begehrten Titel gesichert – und dabei sowohl den ersten Platz im Bewerb der Herren- wie auch der Damenfrisuren abgeräumt.

„Sandra Edermayr ist ein absolutes Aushängeschild für unser gesamtes niederösterreichisches Friseurwesen“, gratuliert Friseur-Landesinnungsmeister Daniel Daurer. „Sie steht gleichermaßen für Stil, höchstes handwerkliches Können und Kreativität. Edermayr führt in Ertl (Bez. Amstetten) ihr Frisörstudio Hairlich. Insgesamt haben 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Staatsmeisterschaften teilgenommen.

Ines Gatty und Tanja Mayerhofer brillieren beim Bundeslehrlingswettbewerb

Grund zur Freude gibt es in Niederösterreich aber auch im Bereich des Friseur-Nachwuchses. Denn mit Ines Gatty (Ausbildung BFI Wiener Neustadt) und Tanja Mayerhofer (Ausbildungsbetrieb Manuela Weiß, Groß Gerungs; Bez. Zwettl) gingen beim ebenfalls in Linz ausgetragenen Bundeslehrlingswettbewerb in der Kategorie „Drittes Lehrjahr“ Silber und Bronze nach Niederösterreich. „Das ist eine tolle Leistung der beiden Lehrlinge und ein weiterer Beweis für das hohe Niveau im niederösterreichischen Friseurhandwerk“, streicht Landesinnungsmeister Daurer hervor. „Gute Ausbildung ist der Schlüssel für das qualitätsvolle Friseurhandwerk von morgen.“

© Andreas Röbl Großartiger Erfolg für Sandra Edermayer: (2. Reihe v.l.) NÖ Friseur-Landesinnungsmeister Daniel Daurer, die neue Staatsmeisterin Sandra Edermayr mit Model und NÖ Landesinnungsmeister-Stellvertreterin Kirstin Eßletzbichler; (vorne v. l.): OÖ-Landesinnungsmeister Alexander Geisbauer und Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder

© Andreas Röbl Top-Leistungen beim Bundeslehrlingswettbewerb der Friseure (v.l.) Vorne: NÖ Landesinnungsmeister-Stellvertreterin Kirstin Eßletzbichler; Silber-Gewinnerin Ines Gatty links und rechts flankiert von Models, WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl, Gewinnerin Naranslongo Bat-Amalgam flankiert von ihren Models, Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder, OÖ-Landesinnungsmeister Alexander Geisbauer, die von ihren Models flankierte Bronze-Gewinnerin Tanja Mayerhofer sowie NÖ Landesinnungsmeister Daniel Daurer

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