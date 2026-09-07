NÖ Kinos im Aufwind: Kinofest lädt vor die große Leinwand

Niederösterreich hat wieder Lust auf Kino: Rund 1,2 Millionen Kinobesuche wurden in den ersten acht Monaten 2026 verzeichnet. Das entspricht einem Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Einen zusätzlichen Impuls soll das Kinofest Österreich setzen: Am Samstag, 12. September, laden teilnehmende Kinos zum Ticketpreis von 5,90 Euro pro Film vor die große Leinwand.

„Die Entwicklung zeigt: Das Kino begeistert wieder mehr Menschen. Ein Plus von elf Prozent ist ein starkes Signal für unsere Betriebe. Das Kinofest ist die ideale Gelegenheit, diese Begeisterung weiterzutragen und auch jene wieder ins Kino zu holen, deren letzter Besuch vielleicht schon etwas länger zurückliegt“, betont Christof Papousek vom Fachgruppenausschuss in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Starke Filme, starke Leinwand

Große Produktionen sorgten 2026 für zusätzliche Dynamik. Zu den bisherigen Publikumsmagneten zählen „Die Odyssee“, „Spider-Man“ und „Steckerlfischfiasko“. Besonders gefragt sind dabei auch Premium- und Großformate. Auch die kommenden Monate versprechen mit zahlreichen großen Filmstarts ein starkes Programm. Die Branche erwartet daher, dass sich das Kinojahr 2026 weiter dem Niveau vor der Corona-Pandemie annähert. Österreichweit liegt das Besucherplus nach acht Monaten bei 13 Prozent.

"Genau davon lebt Kino"

"Die Branche freut sich auf das Kinofest 2026 zum Super-Preis! Natürlich sind 5,90 Euro ein guter Grund, ins Kino zu gehen. Noch schöner wäre es, wenn an diesem Tag auch Menschen kommen, die schon länger nicht mehr da waren“, sagt Papousek. „Ein Film auf der großen Leinwand ist einfach etwas Besonderes. Man lacht gemeinsam, fiebert mit und spricht danach über das, was man gesehen hat. Genau davon lebt Kino.“

Diese NÖ Kinos sind beim KINOFEST 2026 dabei (laut aktuellem Stand):

Star Movie Tulln

Filmbühne Waidhofen an der Ybbs

Hollywood Megaplex St. Pölten

Stadtkino-Center Picalek Ternitz

Acht Millimeter – Kino & Lokal Mank

Cineplexx Amstetten

Cineplexx Westfield SCS Wiener Neudorf

Cineplexx Wiener Neustadt

Cinemaplexx Krems

Waldviertler Kino Gmünd

Waldviertler Kino Zwettl

Grand Movie Neunkirchen

Apollo Kino Stockerau

Stadt.Kino Horn

KINO mal vier WIESELBURG

Cineplexx Wiener Neustadt

In Niederösterreich gibt es 23 Kinos mit insgesamt rund 100 Sälen. Neben dem vergünstigten Eintritt bieten viele Kinos zusätzliche Aktionen und Programmpunkte.

Alle Infos sowie die laufend aktualisierte Teilnehmerliste: www.kinofest.at

© Philipp Jelenska Christof Papousek vom Ausschuss der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe in der Wirtschaftskammer Niederösterreich

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