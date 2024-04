Niederösterreichs Maler-Zukunft fest in weiblicher Hand

Die Zukunft des Maler-Handwerks in Niederösterreich ist fest in Frauenhand. Alle drei Stockerl-Plätze beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb in Wiener Neustadt gingen an talentierte junge Malerinnen. Den Sieg im spannenden Wettbewerb holte sich Anna Petrak (Ausbildungsbetrieb Malerwerkstätte Schrammel GesmbH, Klein-Engersdorf), dicht gefolgt Sabrina Steindl (Ausbildungsbetrieb Maler Wurth, Waidhofen/Thaya) und Sabrina Strohmayr (Ausbildungsbetrieb Malermeister Geyer, Albrechtsberg).

Jury von herausragenden Leistungen beeindruckt

Die herausragenden Leistungen der jungen Malerinnen beeindruckten die Jury. Innerhalb von nur 4,5 Stunden musste ein vorgegebenes Motiv mit guter Farbharmonie und sauberen Kontrasten nachgemalt werden. Zusätzlich galt es, einen spezifischen Farbton zu mischen und im Ornament zu verwenden. „Wir sind stolz auf unseren Berufsnachwuchs“, betont Jürgen Kreibich, der Landesinnungsmeister der NÖ Maler und Tapezierer. „Die hervorragenden Ergebnisse zeigen, dass die Zukunft des Maler-Handwerks in Niederösterreich vielversprechend ist.“

Top-3 für Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert

Die drei Erstplatzierten haben sich damit auch für den heurigen Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert, der im Juni in Kärnten stattfindet. Überdies konnten sich Petrak, Steindl und Strohmayr über ein Preiusgeld von 300, 200 bzw. 150 Euro freuen. Organisiert wurde der Wettbewerb von Landeslehrlingsbeauftragtem Rudolf Schmidtberger mit seinem Team und mit Unterstützung von Katja Mayerhofer.

© Theo Kust Siegerinnen-Foto beim Landeslehrlingswettbewerb des NÖ Maler-Handwerks (v.l.n.r.): Sabrina Steindl (Silber), Anna Petrak (Gold) und Sabrina Strohmayr (Bronze)

© Theo Kust Siegerin in action beim Wettbewerb

© Josef Bollwein Landesinnungsmeister Jürgen Kreibich gratuliert: „Wir sind stolz auf unseren Berufsnachwuchs“