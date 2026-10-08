Niederösterreicher Manuel Bender gewinnt Alpe Adria Cup der Floristen

Den Weltmeister-Titel bei den WorldSkills hat er sich schon 2024 geholt. Jetzt hat der Niederösterreicher Manuel Bender, der derzeit die Meisterausbildung absolviert, auch beim im Rahmen der Herbstmesse Graz ausgetragenen besetzten Alpe Adria Cup der Floristik zugeschlagen und den mit 5.000 Euro dotierten ersten Platz abgeräumt. Überdies hat er sich mit dem Sieg für die Europameisterschaft der Floristen, die von 6. bis 10. April 2027 in Murcia (Spanien) stattfindet, qualifiziert.

"Schaufenster für unser Handwerk"

„Ein international besetzter Wettbewerb mit Teilnehmern der Spitzenklasse, noch dazu an prominenter Stelle wie vor den Besucherinnen und Besuchern der Grazer Herbstmesse, ist ein großartiges Schaufenster für unser Handwerk. Umso mehr freue ich mich, dass Manuel Bender den Sieg nach Niederösterreich geholt hat“, gratuliert Thomas Kaltenböck, der Landesinnungsmeister der Gärtner und Floristen NÖ. „Die Top-Qualität, die unsere niederösterreichische Floristik bietet, hat sich damit einmal mehr eindrucksvoll bestätigt.“

21 Top-Floristen aus zehn Ländern als Konkurrenz

Insgesamt haben sich 22 der besten Floristinnen und Floristen aus zehn Ländern dem Wettbewerb gestellt. Neben Österreich vertreten waren auch Deutschland, Estland, Großbritannien, Italien, Kroatien, Lettland, Rumänien, Slowenien und die Ukraine.

Über 50.000 Blumen verarbeitet

Der Wettbewerb stand unter dem Motto "Colors of Change - Courage Blooms". Gefragt waren innovative Ideen, Gespür für Farbe und Form, höchste handwerkliche Präzision und die Fähigkeit, innerhalb vorgegebener Aufgaben individuelle, ausdrucksstarke Lösungen zu entwickeln. Über 50.000 Blumen wurden im Rahmen des Wettbewerbs verarbeitet, die Besucherinnen und Besucher der Grazer Herbstmesse konnten das Entstehen der floralen Kreationen vom ersten Handgriff bis zum fertigen Ergebnis live miterleben.

© Sabine Watl Manuel Bender beim Wettbewerb, live vor den Besucherinnen und Besuchern der Grazer Herbstmesse.

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