NÖ Reisebüros: Mittelmeer, Busreisen und Fernziele bleiben gefragt

„Das Reisen bleibt für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ein zentraler Erholungsfaktor, dennoch spüren wir derzeit aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen eine gewisse Zurückhaltung beim Buchungsverhalten“, erklärt Martina Klamecker, Obfrau der rund 240 Reisebüros in der Wirtschaftskammer NÖ. Für den Sommer zeigen sich bereits klare Reisetrends. „Hoch im Kurs sind vor allem Flugpauschalreisen ans Mittelmeer sowie in nördliche Destinationen. Gleichzeitig steigen auch die Buchungen für reine Hotelaufenthalte im Inland und in den Nachbarländern Österreichs. Ebenfalls deutlich an Beliebtheit gewonnen haben Busreisen“, führt Klamecker aus.

Klassische Urlaubsländer und Fernziele

„Besonders gefragt sind Griechenland, Spanien, die Türkei, Zypern, Ägypten sowie Italien und Kroatien. Auch Fernreiseziele wie Thailand und Mauritius zählen zu den beliebtesten Destinationen“, erklärt die Obfrau. Aber auch Österreich bleibe weiterhin beliebt. Gleichzeitig rücke bei der Reiseentscheidung zunehmend die Wahl des Verkehrsmittels sowie ein stärkeres Kostenbewusstsein in den Fokus.

Bus-Badefahrten und Kurzreisen innerhalb Österreichs

„Besonders gefragt sind derzeit auch Bus-Badefahrten nach Kroatien und Italien sowie Kurzreisen innerhalb Österreichs, etwa ins Salzkammergut“, weiß Klamecker.

Lage im Last-Minute-Bereich bereits angespannt

„Beliebte Last-Minute-Destinationen finden sich vor allem im Mittelmeerraum, insbesondere in Spanien, der Türkei und Griechenland. Die verfügbaren Kapazitäten sind jedoch bereits jetzt sehr begrenzt“, warnt Klamecker. „Wer im Sommer verreisen möchte, sollte sich daher rasch um die Buchung kümmern.“

Trotz Unsicherheiten bleibt die Nachfrage stabil. „Berichte über mögliche Preiserhöhungen verunsichern zwar manche Kundinnen und Kunden, dennoch lassen sich viele die Urlaubsplanung nicht nehmen und suchen gezielt Beratung im Reisebüro“, so Klamecker. Die Branche empfiehlt weiterhin klar die Pauschalreise, „da Reisende dabei besonders gut abgesichert sind“, betont Klamecker.

Buchung im Reisebüro zahlt sich aus

Eine der größten Herausforderungen für die Branche bleiben politische Unruhen und Kriege, die zu Flugverboten oder kurzfristigen Änderungen der Sicherheitsstufen führen können. „Gerade deshalb gibt es viele gute Gründe, eine Pauschalreise im Reisebüro zu buchen“, unterstreicht Klamecker. Die häufigsten Sorgen betreffen finanzielle Risiken im Krisenfall. „Viele Kundinnen und Kunden sorgen sich davor, ihren Urlaub nicht antreten zu können und dadurch Geld zu verlieren“, erklärt Klamecker. Im Reisebüro werde hier individuell und lösungsorientiert beraten.

„Wer im NÖ-Reisebüro ums Eck bucht, investiert nicht nur in seinen Urlaub, sondern auch in regionale Betriebe, Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Zukunft vor Ort. Unsere Reisebüros sind Ausbildungsbetriebe und bieten attraktive Jobs für junge Menschen in der Region“, betont die Obfrau.

© Tanja Wagner Martina Klamecker, Obfrau der Reisebüros in der Wirtschaftskammer NÖ

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