NÖ Reisebüros: Stabiles Reisejahr 2025, sehr guter Start und optimistische Erwartungen für 2026

„2025 war für die niederösterreichischen Reisebüros kein Ausnahmejahr wie 2024, aber ein sehr stabiles und insgesamt erfolgreiches“, zieht Martina Klamecker, Obfrau der 259 Reisebüros in der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), Bilanz. „Das Reisen bleibt für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ein zentraler Erholungsfaktor, an dem deutlich weniger gespart wird als in anderen Bereichen. Das sehen wir ganz klar an den Buchungszahlen.“

Der Start ins Jahr verlief aufgrund zahlreicher Frühbuchungen erfreulich. „Viele Kundinnen und Kunden haben ihre Reisen für Frühjahr und Sommer frühzeitig fixiert – zunehmend wird aber auch bereits für den Winter 2026/27 gebucht“, so Klamecker. Neben Best Agern zeigen sich vor allem Familien und junge Erwachsene äußerst reisefreudig. „Gefragt sind leistbare, gut durchdachte Angebote, die auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Urlaube ermöglichen.“

Pauschalreisen, Kreuzfahrten und neue Sehnsuchtsziele. Boom bei Busreisen

Die Pauschalreise bleibt weiterhin die beliebteste Reiseform. „Gerade in unsicheren Zeiten schätzen unsere Kundinnen und Kunden die Sicherheit und Planbarkeit einer Pauschalreise“, betont Klamecker. Hoch im Kurs stehen zudem Frühbucherangebote, Kreuzfahrten und Kleingruppenreisen. Zu den besonders gefragten Destinationen zählen Bali und der Oman ebenso wie Afrika mit Safaris in Ländern wie Namibia, Kenia, Uganda oder Südafrika. Auch der Norden Europas – etwa Finnland, Schweden und Norwegen – erfreut sich wachsender Beliebtheit. Einen Boom verzeichnen derzeit auch Busreisen. „Besonders beliebt sind hier Kurzreisen, vier bis fünf Tage, innerhalb von Österreich und in die umliegenden Länder.“

Sehr gute Buchungslage für Semesterferien und Sommer

Die Buchungslage für die Semesterferien ist sehr gut. Besonders gefragt sind dabei Skitage in Österreich sowie Reisen nach Ägypten, auf die Kanaren und nach Dubai. Auch für den Sommer sind die NÖ Reisebüros bereits gut gebucht, wenngleich noch Kontingente verfügbar sind. „Beliebte Sommerdestinationen sind Griechenland, Spanien, Thailand, Mauritius und Sansibar“, so Klamecker.

Beratung gewinnt weiter an Bedeutung

Mit Blick auf 2026 zeigt sich die Branche optimistisch. „Da sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen leicht verbessern sollen, erwarten wir, den Erfolg von 2025 noch übertreffen zu können und vermehrt auch wieder Familien für Urlaub gewinnen zu können“, erklärt Klamecker. Gleichzeitig werde persönliche Beratung immer wichtiger: „In Zeiten von KI, Internet und Informationsüberflutung brauchen Kundinnen und Kunden mehr denn je einen kompetenten Ansprechpartner, der Angebote filtert, realistisch einschätzt und wertvolle Zeit spart.“

Herausforderungen und klare Botschaft

Eine der größten Herausforderungen für die Branche bleiben politische Unruhen und Kriege, die zu Flugverboten oder kurzfristigen Änderungen der Sicherheitsstufen führen können. „Gerade deshalb gibt es viele gute Gründe, eine Pauschalreise im Reisebüro zu buchen“, unterstreicht Klamecker.

Zugleich richtet sie einen klaren Appell: „Wer im NÖ-Reisebüro ums Eck bucht, investiert nicht nur in seinen Urlaub, sondern auch in regionale Betriebe, Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Zukunft vor Ort. Unsere Reisebüros sind Ausbildungsbetriebe und bieten attraktive Jobs für junge Menschen in der Region.“

Mehr als nur der große Urlaub

„Reisebüros begleiten nicht nur den großen, komplexen Urlaub. Wir sind auch gerne bei Ausflügen, Kurztrips oder Hotel-only-Buchungen im In- und Ausland für unsere Kundinnen und Kunden da – persönlich, verlässlich und regional verankert.“

© Tanja Wagner Martina Klamecker, Obfrau der Reisebüros in der Wirtschaftskammer NÖ

Foto-Download